Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar - Son Dakika
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Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar

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Fenerbahçe\'de son dakika! Emre Belözoğlu\'ndan sürpriz karar
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçında takımın başında olup olmayacağı netlik kazandı. Sabah saatlerinde Samandıra'ya giderek futbolcularla buluşan Belözoğlu, Dirk Kuyt ile yaptığı görüşmenin ardından kararını verdi. 46 yaşındaki teknik adam, Liverpool karşılaşmasını tribünden takip edecek.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçına çıkıp çıkmayacağı merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertli kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Belözoğlu, kritik karşılaşma öncesinde kararını verdi.

Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar

SAMANDIRA'YA GİTTİ, KUYT İLE GÖRÜŞTÜ

Çarşamba sabahı Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giden Emre Belözoğlu, futbolcularla bir araya geldi. Deneyimli teknik adam, ardından takımın geçici sorumluluğunu üstlenen Dirk Kuyt ile görüştü.

Belözoğlu'nun Liverpool maçında kulübede yer alabilmesi için gerekli tüm prosedürlerin tamamlandığı ancak yapılan görüşmenin ardından karşılaşmaya çıkmama kararı aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar

LIVERPOOL MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEYECEK

Emre Belözoğlu, Liverpool karşılaşmasında Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkmayacak. Mücadeleyi tribünden takip edecek olan 46 yaşındaki teknik adamın, Samandıra'daki görevine perşembe günü başlayacağı ifade edildi. Böylece sarı-lacivertli takımın Liverpool karşılaşmasında Dirk Kuyt yönetiminde sahaya çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe, salı akşamı yaptığı açıklamayla Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurmuştu. Sarı-lacivertli kulüp, 46 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varılmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar

"YUVANA HOŞ GELDİN EMRE BELÖZOĞLU"

Fenerbahçe, KAP bildirisinin ardından resmi hesaplarından yaptığı paylaşımla Belözoğlu'nun dönüşünü duyurmuştu. Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında şu ifadeler yer almıştı:

"Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak…

Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir. Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu'nun başarısı için görev başında. Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur. Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu!"

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    otursun evinden izlesin. ne yaoacaksa 3 0 Yanıtla
  • Mevlut Emre Mevlut Emre:
    Merak etmeyin kediler Lizbon maçı gibi 4 tane yemez siz PSG düşünün fener bahçe sizin gibi 4.5 yıl üst ust şampiyonlar ligine gidipte geri gelmiyor adamlar uzun aradan sonra ilk kez geldi siz ne yaptınız sizde beyin olsa o kadar hazırlık yapar transfer baglardiniz şimdiye kadar enazindan büyük mesafe alırdınız gelip alanyayi yenip seviniyolar o kadronun okana ihtiyacı yok alanyayi yenmek icin 0 1 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    irfan Kerem yandaş kadrodışı kalsın !! 1 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Olası hezimetten daha ilk günden kaçtı küçük enişte ! 1 0 Yanıtla
  • 661621gs1969 661621gs1969:
    Ne oldu yemedi ! geri vites, ilk maçta tarihi bir hezimet ile başlamak istemedi. 0 0 Yanıtla
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