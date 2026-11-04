ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti - Son Dakika
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ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti

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ABD\'de Trump\'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
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ABD ara seçimlerinde Senatoda Demokratlar 54, Cumhuriyetçiler 44 sandalyeye ulaştı. Temsilciler Meclisinde ise Demokratlar şu ana kadar 228, Cumhuriyetçiler 138 sandalye elde etti. Yaşadığı hezimet haritaya yansıyan Trump, ilk açıklamasında "Demokratların hazırlayacağı yasaları veto etmeye hazırım" ifadelerini kullandı.

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gitti. 

SENATODA VE TEMSİLCİLER MECLİSİNDE SON DURUM

Resmi olmayan sonuçlara göre, sandıkların kapandığı eyaletlerde yarışın kazananları belli oldu. Senato'da Demokratlar 54, Cumhuriyetçiler 44 sandalyeye ulaştı. Temsilciler Meclisindeki yarışta ise Demokratlar şu ana kadar 228, Cumhuriyetçiler ise 138 sandalye elde etti.

ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti

TRUMP: NİHAİ GÜÇ BENİM ELİMDE

İlk sonuçların ardından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump'tan "veto" resti geldi. Demokratların Kongre'de çoğunluğu ele geçirmesi sorulan Trump, başkanın yasaları veto etme yetkisini hatırlatarak, "Nihai güç benim elimde. Buna veto deniyor" ifadelerini kullandı.

O ARTIK "BAY VETO"

Demokratların hazırlayacağı yasa tasarılarını gerektiğinde engellemeye hazır olduğunu belirten Trump, bu yaklaşımı nedeniyle kendisine "Bay Veto" denilmesinden memnuniyet duyacağını dile getirdi. Trump, veto yetkisinin Demokratları kendisiyle anlaşmaya zorlayabileceğini savunarak, "Tarihsel olarak birkaç ay boyunca veto kullanırsınız, ardından gelip 'Bir anlaşma yapmamız gerekiyor' derler" dedi.

ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti

ERKEN OYDA KATILIM REKORU

Ülkede birçok eyalette yürütülen ve farklı tarihlerde başlayan erken oy kullanma sürecinde katılım rekoru kırıldı. Seçimlere ilişkin veriler yayımlayan Florida Election Lab'in raporuna göre, 210 milyon civarı kayıtlı seçmeni bulunan ülkede yaklaşık 59 milyon kişi erken oy kullandı.

Böylelikle 2022 ara seçimlerindeki 45,9 milyonluk erken oy rekoru aşıldı.

ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti

İLKLERE SAHNE OLAN SEÇİM

Öte yandan; ABD'de ara seçimler Kongre'de dengeleri değiştirirken, aynı zamanda ülke genelinde temsil noktasında birçok ilk yaşandı. 

  • NEW JERSEY, TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE MÜSLÜMAN ÜYE GÖNDERİYOR

New Jersey eyaletinin 12. seçim bölgesinde de bir ilke imza atıldı. Cumhuriyetçi rakibi Gregg Mele'yi yenen Demokrat Adam Hamawy, eyalet tarihindeki ilk Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi olacak.

ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
Abdul el-Sayed
  • ABD'NİN İLK MÜSLÜMAN SENATÖRÜ

ABD'de "çekişmeli eyalet" olarak bilinen ve en kritik ara seçim bölgelerinden biri olan Michigan'daki Senato yarışında Demokratların Müslüman adayı Abdul el-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı yendi. Mısır kökenli 42 yaşındaki Sayed, ABD tarihinde Senatoya giren ilk Müslüman oldu.

  • TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE İLK SİYAHİ BAŞKAN

Temsilciler Meclisi'nde Demokratların çoğunluğu sağlamasıyla, Meclis'teki Demokratların lideri Hakeem Jeffries de ülkenin yeni Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev yapacak. Jeffries, ülke tarihinde Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev alan ilk siyahi olacak.

  • 3 EYALETTTE YILLAR SONRA İLK DEMOKRAT SENATÖR

Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerden Kansas'ta resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratların adayı Adam Hamilton senatörlük yarışını kazandı. Hamilton, eyalet tarihinde 94 yılın ardından senatör olarak seçilen ilk Demokrat oldu.

Maine'deki ara seçimlerde galip çıkan senatör adayı Troy Jackson, eyalette 1995'ten bu yana senato koltuğu kazanan ilk Demokrat oldu.

Yine resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'de Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu South Carolina eyaletinde Demokrat aday Annie Andrews, eyalette 28 yıl sonra seçilen ilk Demokrat senatör oldu.

  • FLORİDA'YA İLK SİYAHİ VALİ

ABD'de "çekişmeli eyaletler" arasında bulunan Florida'da valilik seçimlerinde bir ilk yaşandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Byron Donalds, Demokrat rakibi David Jolly'i geride bırakarak, eyaletin ilk siyahi valisi olarak seçildi.

  • TEXAS'A LATİN KÖKENLİ İLK KADIN VALİ

Texas'taki valilik seçimlerinde, hem eyaleti "kalesi" olarak gören Cumhuriyetçiler için bir yenilgiye hem de eyaletin tarihinde bir ilke imza atıldı. Sandıkta Cumhuriyetçi rakibi Greg Abbott'u yenen Demokrat Gina Hinojosa, eyalet tarihinde Latin Amerika kökenli ilk kadın vali olarak seçildi.

ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
Deb Haaland
  • ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI, ÜLKENİN İLK YERLİ KADIN VALİSİ OLDU

Eski Başkan Joe Biden döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Deb Haaland, New Mexico eyaletindeki valilik yarışını önde tamamladı. Haaland, böylece ülke tarihinde eyalet valiliği görevine seçilen ilk yerli kadın oldu.

  • ABD TARİHİNİN İLK SİYAHİ KADIN VALİSİ 

Georgia eyaletinde Demokrat aday Keisha Lance Bottoms, Cumhuriyetçi rakibi Rick Jackson'ı geride bırakarak ABD tarihinde vali seçilen ilk siyahi kadın oldu.

Daha önce eyaletin en büyük kenti Atlanta'da belediye başkanlığı yapan Bottoms, aynı zamanda Georgia eyaletinde vali seçilen ilk kadın ve ilk siyahi olarak tarihe geçti.

  • ABD SENATOSUNDA İLK YERLİ KADIN ÜYE

Minnesota eyaletinde Demokrat Peggy Flanagan, Cumhuriyetçi rakibi Michele Tafoya'yı mağlup ederek ABD Senatosuna seçilen ilk Amerikan yerlisi kadın oldu.

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    Yorumlar (5)

  • gunesay8472 gunesay8472:
    Amerikan halkı benim vergilerimle siyonist bebek katillerini besleyemezsin dedi...hala amlamak istemiyo... kaybettin!!! 2 0 Yanıtla
  • gunesay8472 gunesay8472:
    şamarın etkisi 2 0 Yanıtla
  • Uğur Çetin Uğur Çetin:
    Ey vah dostum Trump giitti 2 0 Yanıtla
  • Ayhan Araçlı Ayhan Araçlı:
    Trump Amerikan Halkı ağzının payını vermiş. Şimdi bundan sonra istediğin gibi at koşturamayacaksın. Sıra geldi azil sürecine, sen ve ailenin yaptığı yolsuzluklara..... 1 0 Yanıtla
  • Ayhan erdem Ayhan erdem:
    tram dramp oldu dahada betera gunleri bekliyor 0 0 Yanıtla
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