Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Arada sadece 2 saat vardı - Son Dakika
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Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Arada sadece 2 saat vardı

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Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Arada sadece 2 saat vardı
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Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Arada sadece 2 saat vardı
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde markette kasiyer olarak çalışan 26 yaşındaki Raziye Şenocak, boğazına şeker kaçan 10 yaşındaki kız öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan 24 saat geçmeden Şenocak’ın evinde, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın çıktı ve ev kullanılamaz hale geldi. Tüm eşyaları yanan Şenocak’a mahalleli ve market sahibi sahip çıktı.

Pamukkale’de bir kasiyer, nefes borusuna şeker kaçan ilkokul öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. Bir çocuğun hayatını kurtaran kasiyer, ertesi gün evinin yanmasıyla sarsıldı.

BOĞAZINA ŞEKER KAÇTI, NEFESSİZ KALDI

Tekke Mahallesi’nde 20 Ekim’de markete gelen 10 yaşındaki kız öğrencinin yediği şeker nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta zorlanan çocuğu fark eden kasiyer Raziye Şenocak, hemen yanına koştu.

Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Arada sadece 2 saat vardı

HEIMLICH MANEVRASIYLA KURTARDI

Öğrencinin beline sarılarak Heimlich manevrası uygulayan Şenocak, şekeri çıkararak çocuğun yeniden rahat nefes almasını sağladı. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Arada sadece 2 saat vardı

24 SAAT GEÇMEDEN EVİ YANDI

Tekke Mahallesi’nde yaşayan evli ve 2 yaşında bir çocuk annesi Şenocak, olaydan 24 saat geçmeden markette çalıştığı sırada evinde yangın çıktığını öğrendi. Koşarak evine giden Şenocak, tek katlı evini saran alevleri çaresizce izledi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirildi. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

MAHALLELİ VE MARKET SAHİBİ SAHİP ÇIKTI

Tüm eşyaları yanan Şenocak’a mahalle sakinleri ve çalıştığı marketin sahibi destek oldu. Şenocak için bir ev kiralanırken aile, bağışlanan eşyalarla yeni bir hayat kurmaya başladı.

Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Arada sadece 2 saat vardı

“DEPREMDEN KORKUYORDUM, EVİM YANGINLA GİTTİ”

Yaşadıklarını anlatan Şenocak, “Benim için o gün farklı, tuhaf bir gün oldu. Bir yandan hayat kurtarırken, diğer yanda evimin yanmasıyla hayatım değişti” dedi. Yangında eşyalarının, kitaplarının, fotoğraflarının ve anılarının yok olduğunu söyleyen Şenocak, evi yeniden yaptırmak istediklerini ancak maddi imkanlarının yetmediğini belirtti. Şenocak, “Mahalle halkı sahip çıktı, ev kiraladık. Tekrar bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Beklemediğim bir olaydı, depremden korkuyordum ancak evim yangınla gitti” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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