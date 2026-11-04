Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arda Güler\'in görüntüsü internete bomba gibi düştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in Racing'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler'in hakemle yaşadığı diyalog dikkat çekti. Bir pozisyonun ardından rakibine sarı kart gösterilmesini isteyen milli futbolcuya hakem Jose Luis Munuera Montero'nun gülümseyerek verdiği yanıt, hakem kamerasına yansıdı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Racing karşısında ortaya koyduğu performansın yanı sıra maç sırasında yaşadığı ilginç bir anla da dikkat çekti. Takımının 3-0 kazandığı karşılaşmada bir asist yapan genç yıldızın hakemle yaşadığı diyalog, karşılaşmanın ardından paylaşılan kamera görüntülerinde ortaya çıktı.

ARDA GÜLER HAKEMDEN SARI KART İSTEDİ

Karşılaşmanın bir bölümünde yaşanan pozisyonun ardından Arda Güler, rakip futbolcuya sarı kart gösterilmesi gerektiğini düşünerek hakem Jose Luis Munuera Montero'ya itiraz etti. Milli futbolcunun itirazı sırasında yaşananlar, hakemin üzerindeki kameraya saniye saniye yansıdı.

HAKEMİN VERDİĞİ TEPKİ DİKKAT ÇEKTİ

Arda Güler'in itirazına karşılık hakem Montero, genç futbolcuya sakin olmasını söyledi. İspanyol hakemin milli yıldızın tepkisini gülümseyerek karşılaması ise ortaya renkli görüntüler çıkardı. Hakem kamerasından kaydedilen görüntülerde Arda Güler'in itirazı ve Montero'nun sakin tavrı dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER İLGİ GÖRDÜ

Karşılaşmanın ardından paylaşılan görüntüler, futbolseverlerin ilgisini çekti. Özellikle hakemin Arda Güler'e gülümseyerek karşılık verdiği anlar, maçın öne çıkan görüntüleri arasında yer aldı.

Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü
Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü
Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü
Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü
Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklamaMaç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadıReal Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
Real MadridArda GülerSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Neyzen Erdinç Bal Neyzen Erdinç Bal:
    Allah esirgesin. Ülkemizin gururu. Alttan jenerasyona çok iyi bir örnek. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
Cansu Dere’nin son halini görenler şaşkın 46 yaşında yıllara meydan okuyor Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! 46 yaşında yıllara meydan okuyor
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak
Televizyon dünyasında büyük kriz Diziler birer birer ekrandan çekiliyor Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
ABD’de bir devir kapandı 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
Seçim sonrası Obama’dan Trump’a çok konuşulacak mesaj Seçim sonrası Obama'dan Trump'a çok konuşulacak mesaj
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:39
Cami minaresine yıldırım düştü Dehşet anları anbean kamerada
Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada
10:31
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
10:29
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
10:20
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
10:10
Trump’ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 11:14:07. #7.12#
SON DAKİKA: Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android