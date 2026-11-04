Seçim sonrası Obama'dan Trump'a çok konuşulacak mesaj - Son Dakika
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Seçim sonrası Obama'dan Trump'a çok konuşulacak mesaj

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Seçim sonrası Obama\'dan Trump\'a çok konuşulacak mesaj
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ABD'de ara seçimlerin ardından eski Başkan Barack Obama'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Amerikan halkının ayrıştıran değil, birleştiren bir siyaset istediğini belirten Obama, seçim sonuçlarının farklı görüşlerden adayların ortak değerlerde buluşmasıyla mümkün olduğunu söyledi. Trump yönetiminin iki yıl daha görevde kalacağını hatırlatan Obama, "Görevimiz kolları sıvamak, yetkimizin olduğu her yerde değişiklikler yapmak, daha fazla zararı önlemek ve geleceğin temellerini atmak" dedi.

ABD'de ara seçim sonuçlarının ardından eski Başkan Barack Obama, Amerikan halkının verdiği mesajı değerlendirdi. Seçmenlerin birlik ve somut çözüm arayışında olduğunu vurgulayan Obama, farklı siyasi görüşlerden adayların ortak değerler etrafında buluşmasının önemine dikkat çekti. Seçim görevlileri ve gönüllülere teşekkür eden eski Başkan, Donald Trump yönetiminin kalan iki yıllık görev süresine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"AMERİKAN HALKI AÇIK BİR MESAJ VERDİ"

Seçim sonuçlarının halkın siyasetten beklentilerini ortaya koyduğunu belirten Obama, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece Amerikan halkı açık bir mesaj verdi. İnsanları birbirinden ayırmak yerine bir araya getiren bir siyaset ve karşı karşıya oldukları sorunlara somut çözümler sunan liderler istiyorlar."

"FARKLI GÖRÜŞLERE SAHİPTİLER AMA ORTAK DEĞERLERDE BULUŞTULAR"

Elde edilen sonuçların ülkenin farklı bölgelerinde yarışa katılan adayların çabaları sayesinde mümkün olduğunu ifade eden Obama, daha önce kazanılması zor görülen bölgelerde de adayların sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Obama, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Bu sonuçlar, ülkenin her bölgesinde, daha önce kazanılması uzak bir ihtimal olarak görülen yerler de dahil olmak üzere, olağanüstü adayların öne çıkması sayesinde mümkün oldu. Farklı geçmişlerden geliyorlardı ve çeşitli siyasi görüşleri temsil ediyorlardı. Ancak ortak değerler, kamu hizmetine duydukları inanç ve kendi seçim bölgelerindeki ve eyaletlerindeki insanları her şeyin önünde tutma kararlılığı onları birleştirdi."

"HER İKİ PARTİDEN SEÇİM GÖREVLİLERİNE TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ"

Seçimlerin sorunsuz biçimde gerçekleştirilmesinde görev alan kişilerin katkısına da değinen Obama, hem Demokrat hem Cumhuriyetçi Parti'den seçim görevlilerine ve gönüllülere teşekkür etti.

Eski Başkan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Ayrıca seçimlerin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan ve demokrasimizin en temel işlevlerinden birini yerine getiren, her iki partiden binlerce seçim görevlisine ve gönüllüye de teşekkür borçluyuz."

"BU YÖNETİMİN ÖNÜNDE İKİ YIL DAHA VAR"

Obama, açıklamasının son bölümünde Trump yönetiminin iki yıl daha görevde kalacağını hatırlatarak bundan sonraki süreçte yapılması gerekenlere dikkat çekti. Eski Başkan, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Bu yönetimin görev süresinin bitmesine iki yıl daha var. Ancak şimdi bizim görevimiz kolları sıvamak, yetkimizin olduğu her yerde değişiklikler yapmak, daha fazla zararı önlemek ve geleceğin temellerini atmak."

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Amerika Birleşik DevletleriBarack ObamaDonald TrumpSiyasetSeçimDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Tutankamon Hoca Tutankamon Hoca:
    hepsi de adam gibi adam alavere dalavere yok seçimlerde hile yok hurda yok helal olsun trurımpada obamayada netenyahuyada o ya da 1 3 Yanıtla
    ali tartan ali tartan:
    Evet belediyeleri ve başkanların bütün her şeylerini satın almamışlar haklısın bizdeki gibi 1 1
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