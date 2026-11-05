Babasından Alzheimer genini miras aldı, hayatı değişti - Son Dakika
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Babasından Alzheimer genini miras aldı, hayatı değişti

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Babasından Alzheimer genini miras aldı, hayatı değişti
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Babasını genç yaşta Alzheimer hastalığı nedeniyle kaybeden Laura Sides, aynı hastalığa yol açan genetik değişikliği taşıma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu öğrendi. Yıllarca test yaptırıp yaptırmamak arasında kalan genç kadın, sonunda gerçeği öğrenmeye karar verdi. Ancak doktorundan duyduğu sonuç, geleceğe dair bütün planlarını değiştirdi. Bugün 43 yaşında olan Laura, hastalık belirtilerinin ortaya çıkabileceği yaşa yaklaşırken hayatını bambaşka bir anlayışla sürdürüyor.

Babasını Alzheimer nedeniyle kaybeden Laura Sides, yaptırdığı genetik testin sonucuyla hayatının en zor gerçeğiyle yüzleşti. Henüz 43 yaşında olan kadın, doktorların hastalık belirtilerinin başlayabileceğini öngördüğü döneme yaklaşırken yaşadıklarını anlattı.

BABASINI KAYBETTİ, AYNI HASTALIĞIN RİSKİNİ ÖĞRENDİ

Laura Sides'ın hayatı, pratisyen hekim olan babasına 40'lı yaşlarında nadir görülen erken başlangıçlı Alzheimer teşhisi konulmasıyla değişti. Babasıyla güçlü bir bağı bulunan Laura, hastalık ilerledikçe onun bakımını üstlenmek için üniversite eğitimini bıraktı. Babasının hastanede tedavi gördüğü dönemde doktorlar, Laura'ya aynı genetik değişikliği taşıma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu söyledi. O günlerde bütün dikkatini babasına veren genç kadın, kendi geleceğine ilişkin bu ihtimali düşünmekten kaçındı. Laura, 2009 yılında babasını, annesinin ölümünden yalnızca bir yıl sonra kaybetti. Yaşadığı acının ardından dünya turuna çıktı ve Avustralya'nın Melbourne kentine yerleşti.

Babasından Alzheimer genini miras aldı, hayatı değişti

TEST SONUCU HAYATININ EN ZOR GERÇEĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Laura, 2013 yılında bir uzmana başvurdu. Doktor, genetik testin ilgili değişikliği taşıyıp taşımadığını yüzde 99,99 kesinlikle belirleyebileceğini anlattı. Ayrıca geni taşıması halinde beyindeki gerilemenin 46 ila 48 yaşları arasında başlamasının beklendiğini söyledi. Başlangıçta testten uzak duran Laura, 30'lu yaşlarında gerçeği öğrenmeye karar verdi. Altı aylık genetik danışmanlık sürecinin ardından test yaptırdı ve sonuç için altı hafta bekledi. Doktorun karşısına tek başına çıkan Laura, duyduğu sözleri BBC Radio 4'ün Life Changing programında şöyle anlattı: "Ben de 'doğrudan konuya girelim' dedim. Onlar da 'çok üzgünüz, iyi haber değil ve geni miras almışsınız' dediler." Sonucu öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşayan Laura, ilk anda tepki veremedi. Ancak ilerleyen günlerde öfke ve çaresizlik duygularıyla mücadele etmeye başladı.

Babasından Alzheimer genini miras aldı, hayatı değişti

43 YAŞINDA, GÖZLERİ 46 YAŞINA ÇEVRİLDİ

Bugün 43 yaşında olan Laura, doktorların belirtilerin başlayabileceğini öngördüğü 46 yaşına yalnızca üç yıl uzaklıkta bulunuyor. Buna rağmen hayatını sürekli hastalığı düşünerek geçirmek istemiyor. Laura, "Bir şeylerin beni derinden etkilemesini bekliyorum. Sanırım bir gün düşüşe geçmeye başlayacağım ama bu beni geceleri uykusuz bırakmıyor." sözleriyle yaşadığı belirsizliği anlattı.  Genetik test sonucunun özel hayatını da etkilediğini belirten Laura, yeni tanıştığı insanlara durumunu açıklamakta zorlandığını söyledi. Ancak hastalık riskine rağmen sevilebileceğini görmenin kendisine umut verdiğini ifade etti. 

Babasından Alzheimer genini miras aldı, hayatı değişti

ANNE OLMA HAYALİNDEN VAZGEÇTİ

Laura'nın en büyük hayallerinden biri anne olmaktı. Ancak kalıtsal hastalık riskini öğrendikten sonra çocuk sahibi olma düşüncesini yeniden değerlendirdi. Bu kararın kendisi için son derece zor olduğunu belirten Laura, "Yapabileceğimden hiç şüphe duymadığım ve yapmak istediğim çok az şeyden biriydi. Zor... ama bunu yapmak mantıklı değil. Adil olmazdı." dedi.

Babasından Alzheimer genini miras aldı, hayatı değişti
Kaynak: BBC
AvustralyaGenetikSağlıkLondraMirasDünyaYaşamSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Raşit ERTUNÇ Raşit ERTUNÇ:
    Bu haber yalan mı doğru mu bilmiyoruz. Öyle palavra haberler yapıldıki artık size güvenimiz de kalmadı saygımız da. Lütfen editör öz eleştiri yap ve bu mesajımı yayınla. Velev ki doğru olsun, Türk kamoyunu ilgilendirecek bişey mi bu. yazık size 0 0
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