ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump\'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından Michigan'daki Senato yarışında Demokrat Abdul El-Sayed öne çıktı. Cumhuriyetçi Mike Rogers ile yarışan Mısır kökenli siyasetçi, seçim gecesinde zaferini ilan ederek destekçilerine seslendi. ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman olma yolunda tarihi bir sonuç elde eden El-Sayed'in konuşmasında hem Trump'ın kendisine yönelik açıklamaları hem de ailesine verdiği önem öne çıktı.

"ÇOCUKLARINIZA KÖTÜLERİN KAYBETTİĞİNİ SÖYLEYİN"

Seçim kampanyası boyunca dini inancı ve ismi üzerinden eleştirilere hedef olan El-Sayed, zaferinin ardından kendisine atfedilen açıklamada Trump'ın söylemlerini çocuklarına anlatmakta zorlanan ailelere seslendi.

El-Sayed'in paylaşılan mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Trump'ın insanların isimleriyle veya inançlarıyla alay etmesini çocuklarına açıklayamayan anne babalar: Yarın çocuklarınıza kötülerin kaybettiğini söyleyin."

Bu sözler, Trump'ın seçim kampanyasında El-Sayed'i Müslüman kimliği üzerinden hedef alan açıklamalarının ardından geldi.

ZAFER KONUŞMASINDA EŞİNE TEŞEKKÜR ETTİ

El-Sayed'in seçim gecesi konuşmasında ailesine yönelik sözleri de yer aldı. Demokrat siyasetçi, seçim kampanyası boyunca kendisine destek olan eşine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Her şey için teşekkür ederim. Sensiz bunu başaramazdım ve bunu başka hiç kimseyle yapmak istemezdim."

El-Sayed'in eşine yönelik bu sözleri, seçim zaferinin siyasi boyutunun yanı sıra aile yaşamına ilişkin bir ayrıntı olarak da öne çıktı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sırasında El-Sayed'e yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu. Demokrat siyasetçiyi "cihatçı" olarak nitelendiren Trump, Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olduğu yönünde suçlamalar da yöneltmişti.

El-Sayed ise bu iddiaları reddederek seçim kampanyasının dini kimliği üzerinden yürütülmesine karşı çıkmıştı. Demokrat aday, seçmenlerin benzin, gıda ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçların maliyetleriyle ilgilendiğini, kendisinin ismi ve inancının bu sorunların nedeni olmadığını savunmuştu.

Associated Press'in seçim öncesi haberinde de Trump'ın El-Sayed'e yönelik suçlamalarına ilişkin herhangi bir terör örgütü bağlantısı kanıtı bulunmadığı belirtilmişti.

MICHIGAN'DA ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Michigan'daki yarışta El-Sayed'in Cumhuriyetçi Mike Rogers karşısındaki üstünlüğü, seçim gecesi açıklanan sonuçlara yansıdı. Decision Desk HQ, Demokrat adayın kazandığını öngörürken yerel basında yayımlanan sonuçlarda da El-Sayed'in önde olduğu görüldü.

Detroit'teki Demokrat Parti seçim gecesi etkinliğinde destekçilerine seslenen El-Sayed, Michigan halkına teşekkür ederek kendisine gösterilen güvene karşılık vermek istediğini söyledi.

Bridge Michigan'ın aktardığı konuşmasında El-Sayed, "Michigan, başardık" diyerek kendisini destekleyen seçmenlere seslendi. Demokrat siyasetçi, halkın kendisine gösterdiği açık fikirlilik, kararlılık ve samimiyetle görev yapmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

ABD SENATOSUNDA MÜSLÜMAN TEMSİLİ AÇISINDAN DÖNÜM NOKTASI

Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak Michigan'da dünyaya gelen Abdul El-Sayed, daha önce Detroit'te halk sağlığı alanında yöneticilik yaptı. Seçim kampanyasında sağlık hizmetlerine erişim, hayat pahalılığı ve ekonomik eşitsizlikler gibi konulara ağırlık verdi.

El-Sayed'in seçim zaferi, ABD Senatosunda Müslüman temsili açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Demokrat siyasetçi, Trump'ın kendisine yönelik eleştirilerine rağmen Michigan'daki yarışta öne çıkarak siyasi kariyerinin en önemli başarısını elde etti.