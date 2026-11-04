ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump\'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump\'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
Haber Videosu

ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü olarak Michigan'dan seçilen Abdul El-Sayed, zafer konuşmasında Donald Trump'a sert sözlerle yüklendi. Trump'ın insanların isimleri ve inançlarıyla alay etmesine tepki gösteren El-Sayed, ailelere "Yarın çocuklarınıza kötülerin kaybettiğini söyleyin" diye seslendi. Eşine de teşekkür eden Demokrat siyasetçi, "Sensiz bunu başaramazdım ve bunu başka hiç kimseyle yapmak istemezdim" ifadelerini kullandı.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından Michigan'daki Senato yarışında Demokrat Abdul El-Sayed öne çıktı. Cumhuriyetçi Mike Rogers ile yarışan Mısır kökenli siyasetçi, seçim gecesinde zaferini ilan ederek destekçilerine seslendi. ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman olma yolunda tarihi bir sonuç elde eden El-Sayed'in konuşmasında hem Trump'ın kendisine yönelik açıklamaları hem de ailesine verdiği önem öne çıktı.

"ÇOCUKLARINIZA KÖTÜLERİN KAYBETTİĞİNİ SÖYLEYİN"

Seçim kampanyası boyunca dini inancı ve ismi üzerinden eleştirilere hedef olan El-Sayed, zaferinin ardından kendisine atfedilen açıklamada Trump'ın söylemlerini çocuklarına anlatmakta zorlanan ailelere seslendi.

El-Sayed'in paylaşılan mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Trump'ın insanların isimleriyle veya inançlarıyla alay etmesini çocuklarına açıklayamayan anne babalar: Yarın çocuklarınıza kötülerin kaybettiğini söyleyin."

Bu sözler, Trump'ın seçim kampanyasında El-Sayed'i Müslüman kimliği üzerinden hedef alan açıklamalarının ardından geldi.

ZAFER KONUŞMASINDA EŞİNE TEŞEKKÜR ETTİ

El-Sayed'in seçim gecesi konuşmasında ailesine yönelik sözleri de yer aldı. Demokrat siyasetçi, seçim kampanyası boyunca kendisine destek olan eşine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Her şey için teşekkür ederim. Sensiz bunu başaramazdım ve bunu başka hiç kimseyle yapmak istemezdim."

El-Sayed'in eşine yönelik bu sözleri, seçim zaferinin siyasi boyutunun yanı sıra aile yaşamına ilişkin bir ayrıntı olarak da öne çıktı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sırasında El-Sayed'e yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu. Demokrat siyasetçiyi "cihatçı" olarak nitelendiren Trump, Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olduğu yönünde suçlamalar da yöneltmişti.

El-Sayed ise bu iddiaları reddederek seçim kampanyasının dini kimliği üzerinden yürütülmesine karşı çıkmıştı. Demokrat aday, seçmenlerin benzin, gıda ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçların maliyetleriyle ilgilendiğini, kendisinin ismi ve inancının bu sorunların nedeni olmadığını savunmuştu.

Associated Press'in seçim öncesi haberinde de Trump'ın El-Sayed'e yönelik suçlamalarına ilişkin herhangi bir terör örgütü bağlantısı kanıtı bulunmadığı belirtilmişti.

MICHIGAN'DA ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Michigan'daki yarışta El-Sayed'in Cumhuriyetçi Mike Rogers karşısındaki üstünlüğü, seçim gecesi açıklanan sonuçlara yansıdı. Decision Desk HQ, Demokrat adayın kazandığını öngörürken yerel basında yayımlanan sonuçlarda da El-Sayed'in önde olduğu görüldü.

Detroit'teki Demokrat Parti seçim gecesi etkinliğinde destekçilerine seslenen El-Sayed, Michigan halkına teşekkür ederek kendisine gösterilen güvene karşılık vermek istediğini söyledi.

Bridge Michigan'ın aktardığı konuşmasında El-Sayed, "Michigan, başardık" diyerek kendisini destekleyen seçmenlere seslendi. Demokrat siyasetçi, halkın kendisine gösterdiği açık fikirlilik, kararlılık ve samimiyetle görev yapmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

ABD SENATOSUNDA MÜSLÜMAN TEMSİLİ AÇISINDAN DÖNÜM NOKTASI

Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak Michigan'da dünyaya gelen Abdul El-Sayed, daha önce Detroit'te halk sağlığı alanında yöneticilik yaptı. Seçim kampanyasında sağlık hizmetlerine erişim, hayat pahalılığı ve ekonomik eşitsizlikler gibi konulara ağırlık verdi.

El-Sayed'in seçim zaferi, ABD Senatosunda Müslüman temsili açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Demokrat siyasetçi, Trump'ın kendisine yönelik eleştirilerine rağmen Michigan'daki yarışta öne çıkarak siyasi kariyerinin en önemli başarısını elde etti.

ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed'den İngiliz gazeteciye sert tepki!ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed'den İngiliz gazeteciye sert tepki! Trump'a seçim darbesi! Kendi otelindeki mesaj dikkat çektiTrump'a seçim darbesi! Kendi otelindeki mesaj dikkat çekti İsrail ve Avrupa basını: ABD'de seçmen Trump'ın savaşına da hayır dediİsrail ve Avrupa basını: ABD'de seçmen Trump'ın savaşına da hayır dedi Florida'da bir ilk! Byron Donalds eyaletin ilk siyahi valisi olduFlorida'da bir ilk! Byron Donalds eyaletin ilk siyahi valisi oldu ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyorABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpMichiganSeçimDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • xgencox xgencox:
    hayırlı olsun darısı diğer kentlere 0 0 Yanıtla
  • yetiskarakoc yetiskarakoc:
    Allah'ın Nur Suresi 31 ayetinde başörtüsünü farz olarak kılmıştır bakın eyy sekuler kesim bu kadın Türk değil ama Müslüman..bu kadinda kapalı,bu kadın damı Allah'ın ayetini yanlis anladı?Hani hep diyorsunuz ya,, kur'an-ı Kerim'de kapanma ayeti yok diye 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
Cansu Dere’nin son halini görenler şaşkın 46 yaşında yıllara meydan okuyor Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! 46 yaşında yıllara meydan okuyor
3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi 3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı! Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak
Televizyon dünyasında büyük kriz Diziler birer birer ekrandan çekiliyor Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
ABD’de bir devir kapandı 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
ABD’de Kongre el değiştirdi Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir İşte elinde kalan tek yetki ABD'de Kongre el değiştirdi! Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki
Seçim sonrası Obama’dan Trump’a çok konuşulacak mesaj Seçim sonrası Obama'dan Trump'a çok konuşulacak mesaj
250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk Herkes onu konuşuyor 250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk! Herkes onu konuşuyor
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Emre Belözoğlu’ndan sonra ikinci bomba Volkan Demirel dönüyor Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
ABD’de 20 yıl sonra bir ilk Trump, Bush’un kaderini yaşıyor ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:49
Arda Güler’in görüntüsü internete bomba gibi düştü
Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü
10:39
Cami minaresine yıldırım düştü Dehşet anları anbean kamerada
Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada
10:29
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
10:20
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
10:12
Emre Belözoğlu’ndan sonra ikinci bomba Volkan Demirel dönüyor
Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
10:10
Trump’ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
10:05
AK Parti kaynakları doğruladı: Öcalan İmralı’da yeni alana taşındı
AK Parti kaynakları doğruladı: Öcalan İmralı'da yeni alana taşındı
10:03
250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk Herkes onu konuşuyor
250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk! Herkes onu konuşuyor
09:39
Trump’ın hedefindeki İlhan Omar sandıkta büyük fark attı
Trump'ın hedefindeki İlhan Omar sandıkta büyük fark attı
09:11
Trump’ın seçim yenilgisi altına yaradı Fiyatlar yükseldi
Trump'ın seçim yenilgisi altına yaradı! Fiyatlar yükseldi
09:00
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı
AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
08:21
Trump’tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
Trump'tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
06:25
ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok
ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 11:10:10. #7.13#
SON DAKİKA: ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android