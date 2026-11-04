ABD\'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin uzun yıllardır elinde tuttuğu önemli bir Senato koltuğu el değiştirdi. Maine eyaletini 1997 yılından bu yana Senatoda temsil eden Susan Collins, Demokrat rakibi Troy Jackson karşısında yenilgiyi kabul etti. Altıncı kez seçilmeyi hedefleyen 73 yaşındaki Collins'in kaybı, yalnızca Maine'de değil, ABD'nin kuzeydoğusundaki New England bölgesinde de siyasi temsil dengelerini değiştirdi.

30 YILLIK SENATO KARİYERİ SONA ERDİ

İlk kez 1996 yılında seçilen ve 1997'de göreve başlayan Susan Collins, Maine'in en uzun süre görev yapan senatörlerinden biri olarak tanınıyordu. Cumhuriyetçi siyasetçi, partisinin başkan adaylarının uzun süredir kazanamadığı bir eyalette art arda seçim zaferleri elde etmişti.

Ancak bu kez Demokrat Troy Jackson karşısında istediği sonucu alamadı. Collins, oy sayımı devam ederken rakibinin üstünlüğünü kabul ederek altıncı dönem için yürüttüğü kampanyayı sonlandırdı.

Associated Press'in aktardığına göre Collins, seçim sonucunu ajansın resmi projeksiyonundan önce kabul etti. Maine Public ise oy verme merkezlerinin yaklaşık üçte ikisinden sonuç geldiğinde Jackson'ın beş puandan fazla önde olduğunu bildirdi.

NEW ENGLAND'DA CUMHURİYETÇİ KONGRE ÜYESİ KALMADI

Collins'in yenilgisi, New England bölgesi açısından da dikkat çekici bir gelişmeye yol açtı. Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island ve Connecticut eyaletlerinden oluşan bölgede Collins, Kongre'de görev yapan son Cumhuriyetçi üyeydi.

Demokrat Troy Jackson'ın zaferiyle birlikte bölgenin ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisindeki temsilinin tamamı Demokratlar ve bağımsız siyasetçilerden oluşacak. Böylece Cumhuriyetçiler, New England'daki son federal yasama koltuğunu da kaybetmiş oldu.

Bu gelişme, Demokratların Kongre'deki güç mücadelesinde elde ettiği önemli kazanımlardan biri olarak öne çıktı.

İRAN SAVAŞI VE ARTAN MALİYETLER SEÇİMDE ETKİLİ OLDU

Reuters'ın analizine göre Collins'in karşı karşıya kaldığı zorluklar arasında İran savaşı nedeniyle yükselen akaryakıt ve ısınma giderleri de bulunuyordu. Sert kış koşullarıyla bilinen Maine'de enerji maliyetleri seçmenler açısından önemli bir sorun haline gelirken Trump yönetiminin Kanada ile yaşadığı ticaret gerilimi de eyalet ekonomisini etkiledi.

Turizm, ıstakoz avcılığı ve ormancılık gibi sektörlerde yaşanan ekonomik baskılar, seçim kampanyasının önemli başlıkları arasında yer aldı. Jackson ise kampanyasında hayat pahalılığı, sağlık hizmetlerine erişim ve çalışanların haklarına odaklandı.

RAKİBİ YALNIZCA 100 GÜNDE ZAFERE ULAŞTI

Collins'i mağlup eden 58 yaşındaki Troy Jackson'ın adaylık süreci de sıra dışı gelişmelere sahne oldu. Daha önce Maine Eyalet Senatosu Başkanlığı yapan Jackson, başlangıçta valilik için aday olmuş ancak Demokrat Parti ön seçimlerinde üçüncü sırada kalmıştı.

Demokratların Senato adaylığını kazanan Graham Platner'ın hakkındaki cinsel saldırı iddiasının ardından yarıştan çekilmesi üzerine Jackson, temmuz ayında partinin yeni adayı olarak belirlendi. Platner ise kendisine yöneltilen suçlamayı reddetti.

Seçim kampanyasını yaklaşık 100 günlük bir sürede yürüten Jackson, işçi sınıfından gelen geçmişini ön plana çıkardı. Beşinci kuşak ormancılık işçisi olan siyasetçi, sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ekonomik eşitsizliklerle mücadele vaatleriyle seçmenlere seslendi.

Jackson'ın kampanyasına Vermont Senatörü Bernie Sanders da destek verdi. Demokrat siyasetçi, uzun yıllardır görevde bulunan Collins karşısında elde ettiği sonuçla Maine'de yaklaşık 30 yıllık bir dönemin kapanmasını sağladı.