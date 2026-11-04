250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD’de 3 Kasım’da yapılan ara seçimlerde Georgia valilik yarışını Demokrat aday Keisha Lance Bottoms kazandı. Cumhuriyetçi rakibi milyarder iş insanı Rick Jackson’ı geride bırakan eski Atlanta Belediye Başkanı Bottoms, ABD tarihinde vali seçilen ilk siyahi kadın oldu. Bottoms’ın zaferiyle Georgia’da valilik makamı 24 yıl sonra yeniden Demokratlara geçti.

Georgia’da ara seçimlerle birlikte yapılan valilik yarışı tarihi bir sonuçla sonuçlandı. 56 yaşındaki Bottoms, 24 yıldır Cumhuriyetçilerin yönettiği eyalette seçimi kazanarak ülke siyasi tarihine geçti.

ABD’NİN İLK SİYAHİ KADIN VALİSİ

AP’nin projeksiyonuna göre Demokrat aday Keisha Lance Bottoms, Georgia valilik yarışında Cumhuriyetçi rakibi Rick Jackson’ı geride bıraktı. Bottoms, bu sonuçla ABD’de vali seçilen ilk siyahi kadın oldu. Bottoms aynı zamanda Georgia’nın ilk kadın ve ilk siyahi valisi olarak da kayıtlara geçti.

250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
Demokrat aday Keisha Lance Bottoms

24 YIL SONRA DEMOKRAT VALİ

Bottoms’ın zaferiyle Georgia’da valilik makamı 24 yıl sonra yeniden Demokratlara geçti. Görevdeki Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp, art arda iki dönem sınırını doldurduğu için yeniden aday olamadı. Georgia’yı yöneten son Demokrat vali Roy Barnes, 2002'deki seçimde Cumhuriyetçi Sonny Perdue’ye yenilmişti. Bottoms, Ocak ayında yemin ederek görevine başlayacak.

“SİZİN 84'ÜNCÜ VALİNİZ OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM”

Atlanta’da destekçilerine seslenen Bottoms, zaferin tüm Georgialılara ait olduğunu söyledi. Bottoms, eyaletin 84'üncü valisi olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak

200 MİLYON DOLARLIK KAMPANYAYA RAĞMEN KAYBETTİ

72 yaşındaki Rick Jackson, sağlık sektöründeki yatırımlarıyla tanınan milyarder bir iş insanı olarak ilk kez seçime girdi. Kampanyasına kendi servetinden 200 milyon dolardan fazla harcayan Jackson, Vali Kemp’in de desteğini almıştı. Jackson, ilk dönemin sonunda eyalet gelir vergisini yarıya indirme sözü vermişti.

“ONUN EN SEVDİĞİ VALİ OLMAK İÇİN YARIŞMIYORUM”

Kampanya boyunca Trump yönetimine karşı duruşunu öne çıkaran Bottoms, Georgialıları Trump’ın politikalarından koruyacağını söyledi. Bottoms, rakibi Jackson’ın Trump’ın “en sevdiği vali” olmak istediğine yönelik sözlerini sık sık gündeme getirdi. Adaylar arasındaki tek münazarada Jackson’a yanıt veren Bottoms, “Onun en sevdiği vali olmak için yarışmıyorum. Sizin gibi insanlar adına çalışmak için yarışıyorum” dedi.

250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak

Bottoms’ın vaatleri arasında Medicaid’in kapsamının genişletilmesi, konut maliyetlerinin düşürülmesi ve okulların tam finansmanı yer alıyordu. Bottoms, Georgia’da 2022'de yürürlüğe giren 6 haftalık kürtaj yasağının kaldırılması için çalışacağını da açıkladı.

ABRAMS’IN AÇTIĞI YOLDAN GELDİ

Bottoms, Georgia’da valiliğe aday olan ilk siyahi kadın değil. Demokrat Stacey Abrams, 2018 ve 2022'de eyalette valilik yarışına girmiş ancak iki seçimi de kaybetmişti. Abrams’ın kampanyalarının, Demokrat seçmen katılımını artıran geniş bir koalisyon oluşturduğu değerlendiriliyor.

250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak

CUMHURİYETÇİLERDEN YETKİ KISITLAMASI İHTİMALİ

Axios’un haberine göre görev süresi sona eren Cumhuriyetçi eyalet yönetiminin, yeni vali göreve başlamadan önce olağanüstü oturum düzenlemesi ihtimali konuşuluyor. Bu oturumda seçim haritalarının yeniden çizilmesi ve yeni valinin yetkilerinin kısıtlanması gündeme gelebilir.

KEISHA LANCE BOTTOMS KİMDİR?

Keisha Lance Bottoms, 18 Ocak 1970'te Atlanta’da doğdu. Babası, 1960'larda ABD’de listelere giren şarkılarıyla tanınan R&B şarkıcısı Major Lance, annesi ise Sylvia Robinson’dur. 

250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
Bottoms'ın babası R&B şarkıcısı Major Lance

Atlanta’da büyüyen Bottoms, Florida A&M Üniversitesi’nden mezun oldu ve Georgia State Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı.

Savcı olarak çalışan Bottoms, ardından Atlanta’da yargıçlık yaptı ve Atlanta Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. Yargı, yasama ve yürütmenin üçünde de görev yapmış ilk Atlanta belediye başkanı olarak tanınıyor.

2018-2022 yılları arasında Atlanta’nın 60'ıncı belediye başkanı olarak görev yapan Bottoms, bu dönemde Kovid-19 salgınını ve polis şiddetine yönelik protestoları yönetti. İkinci dönem için aday olmadı. 2020'deki başkanlık seçimlerinde Joe Biden’ın başkan yardımcısı adayları arasında adı geçti.

250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak

Bottoms, 2022'de Biden yönetiminde Beyaz Saray’ın kıdemli danışmanı ve Kamu İlişkileri Ofisi direktörü olarak göreve başladı ve 2023'e kadar bu görevi sürdürdü. CNN’de siyasi yorumculuk da yapan Bottoms, 1994'ten bu yana Derek Bottoms ile evli. Çiftin evlat edindikleri 4 çocukları bulunuyor.

ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değiştiABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti Trump'ın seçim yenilgisi sonrası İran'da dikkat çeken manzaraTrump'ın seçim yenilgisi sonrası İran'da dikkat çeken manzara ABD tarihine geçti! "İnşallah'ı Elhamdülillah'a dönüştüren" senatörABD tarihine geçti! "İnşallah'ı Elhamdülillah'a dönüştüren" senatör Trump ilk kez kabul etti! İran savaşı seçim yenilgisinde etkili olduTrump ilk kez kabul etti! İran savaşı seçim yenilgisinde etkili oldu 11 Eylül sözleri olay olmuştu! Şimdi senatör seçildi11 Eylül sözleri olay olmuştu! Şimdi senatör seçildi
Amerika Birleşik DevletleriAtlantaKadınSeçimDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler’den ilk açıklama Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama
Sergen Yalçın’ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Emre Belözoğlu’ndan sonra ikinci bomba Volkan Demirel dönüyor Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
Cami minaresine yıldırım düştü Dehşet anları anbean kamerada Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada
Arda Güler’in görüntüsü internete bomba gibi düştü Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih 18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Trump’ın seçim yenilgisi sonrası Çin’den ilk mesaj Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den ilk mesaj
Ünlü ismin annesi, son yolculuğuna bağlama ve türkü ile uğurlandı Ünlü ismin annesi, son yolculuğuna bağlama ve türkü ile uğurlandı
11 Eylül sözleri olay olmuştu Şimdi senatör seçildi 11 Eylül sözleri olay olmuştu! Şimdi senatör seçildi
Trump ilk kez kabul etti İran savaşı seçim yenilgisinde etkili oldu Trump ilk kez kabul etti! İran savaşı seçim yenilgisinde etkili oldu
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
Emre Belözoğlu’ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar Sabah erkenden yola çıktı Emre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar! Sabah erkenden yola çıktı
Trump’ın seçim yenilgisi sonrası İran’da dikkat çeken manzara Trump'ın seçim yenilgisi sonrası İran'da dikkat çeken manzara
Yedi Numara’nın Recep’i Volkan Girgin, dizinin bugün çekilemeyeceğini söyledi Yedi Numara'nın Recep'i Volkan Girgin, dizinin bugün çekilemeyeceğini söyledi
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
12:23
Sarıgül’ün yatak odasında ne var O görüntü yeniden gündemde
Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde
11:56
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
11:34
Emre Belözoğlu’ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar Sabah erkenden yola çıktı
Emre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar! Sabah erkenden yola çıktı
11:33
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
10:56
Trump’ın seçim yenilgisi sonrası Çin’den ilk mesaj
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den ilk mesaj
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:49
Arda Güler’in görüntüsü internete bomba gibi düştü
Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü
10:39
Cami minaresine yıldırım düştü Dehşet anları anbean kamerada
Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada
10:29
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
10:25
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
10:23
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
10:20
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
10:12
Emre Belözoğlu’ndan sonra ikinci bomba Volkan Demirel dönüyor
Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
10:10
Trump’ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
09:00
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı
AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
08:21
Trump’tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
Trump'tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 12:37:03. #.0.3#
SON DAKİKA: 250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android