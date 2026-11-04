Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi - Son Dakika
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Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi

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Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
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Mali krizle boğuşan Bölgesel Amatör Lig ekibi Serhat Ardahanspor, sanatçı Hülya Avşar'a başkanlık teklif etme kararı alırken, devreye giren Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul etmesi halinde Avşar'a her türlü desteği vereceğini belirtti.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Serhat Ardahan spor, içinde bulunduğu finansal darboğazdan çıkmak amacıyla dikkat çekici bir adıma imza attı. Kulüp yönetimi, aslen Ardahanlı olan ünlü sanatçı Hülya Avşar'a kulüp başkanlığı teklif etme kararı aldı.

TEKLİF YÜZ YÜZE İLETİLECEK

Yaşanan mali sıkıntıları aşmak için arayışlarını sürdüren yönetim, resmi teklifi önümüzdeki günlerde Hülya Avşar'a yüz yüze iletmeye hazırlanıyor. Sanatçının bu sürpriz teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.

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ACUN ILICALI DEVREYE GİRDİ

Haberler.com'dan Olgun Kızıltepe'nin haberine göre; gelişmelerin spor ve magazin kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından Hülya Avşar'a yakınlığıyla bilinen ünlü televizyoncu ve kulüp sahibi Acun Ilıcalı devreye girdi. Çıkan haberler üzerine Avşar’ı arayan Ilıcalı'nın, "Böyle bir niyetin varsa her türlü desteği vermeye hazırım" diyerek Ardahenspor başkanlığı sürecinde kendisine tam destek vereceğini ilettiği öğrenildi.

Kentin kaderi ona bağlı!

SATIN ALDIĞI TAKIMDA ŞOV YAPIYOR 

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Hull City, yeni sezon öncesinde gerçekleştirdiği transferlerle dikkatleri üzerine çekti. Ilıcalı’nın transfer hamleleriyle İngiliz takımının 60 milyon euro olan kadro değeri, 260 milyon euro seviyesine yükseldi.

Acun IlıcalıHülya AvşarMagazinSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sabri Sabri:
    Çocuk oyuncagimi bu işler 1 0 Yanıtla
  • Murat Yağız Murat Yağız:
    Daha kaç gün amatör takım haberi yapılacak bakalım. Başkan olsaymış falan. Diyemiyorlar şu kadar para versin kurtulalım sıkıntıdan. 1 0 Yanıtla
  • NET VİZYON NET VİZYON:
    ibo da teknik direktör olsun.sahada seyredin filmi işte 0 0 Yanıtla
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