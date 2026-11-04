Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler'de kutladı! Gece kulübüne gittiler - Son Dakika
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Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler'de kutladı! Gece kulübüne gittiler

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Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler\'de kutladı! Gece kulübüne gittiler
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından Lucas Torreira ve Ismail Jakobs, galibiyeti İstanbul gecelerinde kutladı. Sarı-kırmızılı iki futbolcu, Etiler'deki bir gece kulübüne giderken çıkışta görüntülendi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular Lucas Torreira ve Ismail Jakobs, soluğu İstanbul'un eğlence mekanlarında aldı. İki futbolcu, galibiyetin ardından Etiler'deki bir gece kulübüne giderek geceyi dışarıda geçirdi.

GALİBİYETİ ETİLER'DE KUTLADILAR

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray'da Torreira ve Jakobs, maçın ardından Etiler'de eğlenmeyi tercih etti. Sarı-kırmızılı futbolcular, gece kulübü çıkışında objektiflere yansıdı.

GECE KULÜBÜ ÇIKIŞINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Torreira'nın beyaz tişört ve kahverengi pantolon tercih ettiği görülürken Jakobs'un ise beyaz kapüşonlu üst ve kamuflaj desenli pantolon giydiği dikkat çekti. İki futbolcunun gece kulübü çıkışında çekilen görüntüleri, Stuttgart galibiyetinin ardından yaşanan kutlamayı ortaya koydu.

Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler'de kutladı! Gece kulübüne gittiler
Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler'de kutladı! Gece kulübüne gittiler
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    Yorumlar (1)

  • Ütopik Yorumcu Ütopik Yorumcu:
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