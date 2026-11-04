Trump'ın seçim yenilgisi sonrası İran'da dikkat çeken manzara - Son Dakika
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Trump'ın seçim yenilgisi sonrası İran'da dikkat çeken manzara

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Trump\'ın seçim yenilgisi sonrası İran\'da dikkat çeken manzara
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Trump\'ın seçim yenilgisi sonrası İran\'da dikkat çeken manzara
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ABD'de Trump'ın partisinin ara seçimlerde yaşadığı kayıpların hemen ardından İran'da binlerce kişi sokaklara çıktı. ABD'nin Tahran Büyükelçiliğinin 1979'da işgal edilmesinin yıl dönümünde, ülke genelinde 900'den fazla noktada gösteriler düzenlendi. Kalabalıklar ABD karşıtı sloganlar atarken, gösterilerin Amerikan seçimlerinin hemen sonrasına denk gelmesi dikkat çekti.

İran'da 4 Kasım, 1979 yılında ABD'nin Tahran Büyükelçiliğinin işgal edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Ülkede her yıl gerçekleştirilen gösteriler kapsamında bu yıl da kalabalıklar sokaklara çıktı. İran yönetiminin "Küresel Emperyalizmle Mücadele Günü" olarak adlandırdığı etkinliklerde ABD karşıtı mesajlar öne çıktı.

TAHRAN SOKAKLARINDA ABD KARŞITI SLOGANLAR

Başkent Tahran'daki gösterilerde bir araya gelen katılımcılar, ABD'nin İran'a yönelik politikalarını protesto etti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyükelçilik baskınının yıl dönümü, İran ile ABD arasındaki tarihsel gerilimin simgelerinden biri olarak anıldı.

Gösterilerin, ABD'de Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın partisinin ara seçimlerde önemli kayıplar yaşadığı döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Trump'ın seçim yenilgisi sonrası İran'da dikkat çeken manzara

1979'DAKİ BÜYÜKELÇİLİK BASKINI HATIRLATILDI

4 Kasım 1979'da İranlı öğrenciler, Tahran'daki ABD Büyükelçiliğini işgal ederek 52 Amerikalıyı rehin aldı. Rehineler, 444 gün boyunca alıkonuldu. Olay, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kopmasında belirleyici gelişmelerden biri oldu.

İran'da her yıl düzenlenen anma ve protesto etkinliklerinde bu olay, ülkenin ABD'ye karşı siyasi duruşunun sembollerinden biri olarak sunuluyor.

900'DEN FAZLA NOKTADA GÖSTERİ DÜZENLENDİ

İran basınında yer alan bilgilere göre 4 Kasım etkinlikleri ülke genelinde 900'den fazla noktada gerçekleştirildi. Tahran'daki yürüyüş, sabah saat 09.00'da Filistin Meydanı'ndan başladı. Göstericiler, Talegani Caddesi üzerinden eski ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu bölgeye ilerledi.

Bu yılki etkinliklerin ana sloganı ise "Şehitlere bağlılık, küresel emperyalizme karşı mücadele" olarak belirlendi. Öğrencilerin de katıldığı gösterilerde çeşitli anma programları düzenlendi.

Trump'ın seçim yenilgisi sonrası İran'da dikkat çeken manzara

ABD SEÇİMLERİNİN HEMEN ARDINDAN GELDİ

İran'daki gösterilerin zamanlaması, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerin hemen sonrasına denk geldi. Cumhuriyetçilerin seçimlerde yaşadığı kayıpların ardından İran sokaklarında ABD karşıtı sloganların yükselmesi dikkat çekti.

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    Yorumlar (3)

  • Rz.20040951 Rz.20040951:
    İran'a mustehaktir 0 1 Yanıtla
    Mehmet Can Mehmet Can:
    Kıskanma, İran gibi İzzet Onur ve şerefli ol , biraz insansan olsan ABD gibi bir işgalci, terörist var ama İran ABD ve tramp in kibrini hegomanyasini yerle yeksan etti. 0 0
  • Halil null Halil null:
    itrail kuklasına abd halkı insanca davran dedi 0 0 Yanıtla
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