Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın - Son Dakika
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Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın

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Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
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Özdemir Araştırma’nın Ekim 2026 genel seçim anketinde Kararsızlar Bloğu yüzde 23,1 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 23 ile ikinci, YENİ Parti ise yüzde 19 ile üçüncü sırada ölçüldü.

Özdemir Araştırma, Ekim 2026 dönemine ilişkin gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 22-27 Ekim tarihleri arasında 31 ilde, 2 bin 6 kişinin katılımıyla düzenlenen araştırmada katılımcılara, “Bu pazar milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

KARARSIZLAR BLOĞU İLK SIRADA

Araştırmanın ham sonuçlarında yüzde 23,1 oy oranıyla Kararsızlar Bloğu ilk sırada yer aldı. AK Parti yüzde 23 ile ikinci sırada bulunurken, YENİ Parti ise yüzde 19 oy oranıyla üçüncü sırada ölçüldü.

Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın

ANKETTE PARTİLERİN OY ORANLARI

Saha çalışmasında partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

  • Kararsızlar Bloğu: %23,1 
  • AK Parti: %23
  • YENİ Parti: %19
  • DEM Parti: %7,5
  • MHP: %5,5
  • İYİ Parti: %5,4
  • CHP: %5
  • Zafer Partisi: %4,2
  • Anahtar Parti: %3,1
  • Yeniden Refah Partisi: %2,2
  • TİP: %0,7
  • Diğer: %1,2
Yeni PartiAK PartiPolitikaGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Reis bağırta bağırta balkon konuşmasını dinletecek bunlara .. 2 6 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    İlk defa doğruya en yakın seçim anketi olmuş...masada değil sahada yapıldığı net anlaşılıyor...yani sessiz kalanların çoğu akp'ye oy vermiyeceklerin olduğunu 3 yaşındaki çocuk dahi biliyordur..bu şartlarda bile yeni parti ve chp'nin oyları akp'nin üzerinde.. 4 0 Yanıtla
  • Süleyman Güneş Süleyman Güneş:
    Madem öyle. Hadi buyrun sandığa. Algı operasyonlarına şimdiden başladılar. Alıştırma ve narkozlama taktikleri. Yersen... 4 0 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    KARARSIZLARIN ORANINA HİÇ ŞAŞIRMADIK.DAHA FAZLA OLMALIYDI..BU DURUM SİYASETİN İÇLER ACISI HALİNİ ORTAYA KOYUYOR 1 0 Yanıtla
  • atkosanali6 atkosanali6:
    Kararsızların Hepsini Yeni Partiye Yazın Çünkü Yeni Parti Demeye Korkuyorlar Gerçeği Söyleseler Hepsi Silivri'de Bulacak Kendilerini Gerçeklerden Kimse Kaçamaz 30 Bin Maaş Alıp 30 Bin Ev Kirası Kimse Ödeyemez Gerçekler Yalan Söylemez Emekliler Zaten Ölmüş Konuşmaya Gerek Yok 0 0 Yanıtla
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