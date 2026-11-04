Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın

Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakınGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özdemir Araştırma’nın Ekim 2026 genel seçim anketinde Kararsızlar Bloğu yüzde 23,1 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 23 ile ikinci, YENİ Parti ise yüzde 19 ile üçüncü sırada ölçüldü.
Özdemir Araştırma, Ekim 2026 dönemine ilişkin gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 22-27 Ekim tarihleri arasında 31 ilde, 2 bin 6 kişinin katılımıyla düzenlenen araştırmada katılımcılara, “Bu pazar milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
KARARSIZLAR BLOĞU İLK SIRADA
Araştırmanın ham sonuçlarında yüzde 23,1 oy oranıyla Kararsızlar Bloğu ilk sırada yer aldı. AK Parti yüzde 23 ile ikinci sırada bulunurken, YENİ Parti ise yüzde 19 oy oranıyla üçüncü sırada ölçüldü.
ANKETTE PARTİLERİN OY ORANLARI
Saha çalışmasında partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:
- Kararsızlar Bloğu: %23,1
- AK Parti: %23
- YENİ Parti: %19
- DEM Parti: %7,5
- MHP: %5,5
- İYİ Parti: %5,4
- CHP: %5
- Zafer Partisi: %4,2
- Anahtar Parti: %3,1
- Yeniden Refah Partisi: %2,2
- TİP: %0,7
- Diğer: %1,2
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