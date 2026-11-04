Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın

Hamit Gündoğdu:

İlk defa doğruya en yakın seçim anketi olmuş...masada değil sahada yapıldığı net anlaşılıyor...yani sessiz kalanların çoğu akp'ye oy vermiyeceklerin olduğunu 3 yaşındaki çocuk dahi biliyordur..bu şartlarda bile yeni parti ve chp'nin oyları akp'nin üzerinde..