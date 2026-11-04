Emre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar! Sabah erkenden yola çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Emre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar! Sabah erkenden yola çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Emre Belözoğlu\'ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar! Sabah erkenden yola çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Emre Belözoğlu\'ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar! Sabah erkenden yola çıktı
Haber Videosu

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Liverpool maçı öncesinde harekete geçti. Sabah saatlerinde Samandıra'ya gitmek üzere yola çıkan Belözoğlu'nun bu akşam takımın başında sahaya çıkabilmesi için gerekli prosedürlerin tamamlandığı belirtildi. Son kararın ardından sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama bekleniyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Liverpool karşılaşması öncesinde sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıkmaya hazırlanan 46 yaşındaki teknik adamın, sabah saatlerinde Samandıra'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

UYANIR UYANMAZ SAMANDIRA'NIN YOLUNU TUTTU

Emre Belözoğlu'nun Liverpool karşılaşması öncesinde futbolcularla bir araya gelmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitme kararı aldığı belirtildi. Yeni teknik direktörün burada takımla görüşmesi ve akşam oynanacak kritik karşılaşma öncesinde son hazırlıkları değerlendirmesi bekleniyor.

Emre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar! Sabah erkenden yola çıktı

LIVERPOOL MAÇINA ÇIKMASININ ÖNÜNDE ENGEL KALMADI

Belözoğlu'nun bu akşam Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkabilmesi için gerekli tüm prosedürlerin tamamlandığı ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin de yeni teknik direktörün Liverpool maçında takımın başında yer alması için hazırlıklarını tamamladığı belirtilirken gözler kulüpten yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

OLMAZSA TAKIMIN BAŞINDA KUYT OLACAK

Fenerbahçe'nin Liverpool ile saat 20.45'te oynayacağı karşılaşmaya Emre Belözoğlu yönetiminde çıkması bekleniyor. Ancak son anda bir değişiklik yaşanması ve Belözoğlu'nun takımın başında yer alamaması durumunda, daha önce planlandığı gibi Dirk Kuyt'ın sarı-lacivertlileri sahaya çıkarması bekleniyor.

Emre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar! Sabah erkenden yola çıktı
Liverpool Teknik Direktörü Iraola'dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözlerLiverpool Teknik Direktörü Iraola'dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler Liverpool'un yıldızı Gakpo, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladıLiverpool'un yıldızı Gakpo, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi müjdeli haberFenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi müjdeli haber Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklamaFenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklama Liverpool'un İstanbul yolculuğu başladı! Kadıköy'e yaralı geliyorlarLiverpool'un İstanbul yolculuğu başladı! Kadıköy'e yaralı geliyorlar
Emre BelözoğluFenerbahçeLiverpoolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Argan Çınar Argan Çınar:
    kos Koca FB düştü duruma bak tam bir komedi filmi izliyoruz 1 3 Yanıtla
  • Sedat A. Sedat A.:
    Okan hocam Fatih Hocam geldiğinde GS puanı çok gerideydi. Fark kapanır dedi inanmadılar. GS dikkat etmeli puan kaybının Amed dahil affı yok. 1 1 Yanıtla
  • halil ilhan halil ilhan:
    fenerin düştüğü duruma bak Emre bölezoğlu ve Kerem aktürkoğlu ikiside Galatasaray lı ??ikiside gs artığı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler’den ilk açıklama Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama
Sergen Yalçın’ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Emre Belözoğlu’ndan sonra ikinci bomba Volkan Demirel dönüyor Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
Beraat kararı sonrası acılı babadan olay sözler: Baş mimarı Aleyna Beraat kararı sonrası acılı babadan olay sözler: Baş mimarı Aleyna
12:23
Sarıgül’ün yatak odasında ne var O görüntü yeniden gündemde
Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde
11:56
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
11:52
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
11:33
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
10:56
Trump’ın seçim yenilgisi sonrası Çin’den ilk mesaj
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den ilk mesaj
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:25
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
10:23
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
09:00
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı
AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 12:40:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Emre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar! Sabah erkenden yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android