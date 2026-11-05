Fenerbahçeli yıldızlar Liverpool zaferini kebapçıda kutladı - Son Dakika
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Fenerbahçeli yıldızlar Liverpool zaferini kebapçıda kutladı

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Fenerbahçeli yıldızlar Liverpool zaferini kebapçıda kutladı
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Fenerbahçeli yıldızlar Liverpool zaferini kebapçıda kutladı
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup etmesinin ardından sarı-lacivertli futbolcular soluğu kebapçıda aldı. Dorgeles Nene, Matteo Guendouzi ve Romelu Lukaku'nun da aralarında bulunduğu futbolcular, birlikte yemek yiyerek sohbet etti.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup etmesinin ardından sarı-lacivertli futbolcular soluğu kebapçıda aldı. Dorgeles Nene, Matteo Guendouzi ve Romelu Lukaku'nun da aralarında bulunduğu futbolcular, birlikte yemek yiyerek sohbet etti.

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında elde ettiği tarihi galibiyetin ardından sarı-lacivertli futbolcuların tercihi kebapçı oldu. Dorgeles Nene, Matteo Guendouzi ve Romelu Lukaku, maç sonrasında bir araya gelerek yemek yedi.

Fenerbahçeli yıldızlar Liverpool zaferini kebapçıda kutladı

ZAFER SONRASI KEBAPÇIDA BULUŞTULAR

Liverpool karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından kebapçıya giden futbolcular, aynı masada yemek yiyip sohbet etti. Sarı-lacivertli yıldızların maç sonrasındaki buluşması dikkat çekti.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (5)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Neyin zaferi ezikleeer 2 6 Yanıtla
    Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    fener türk takımı Galatasaray gibi devşirme değil kıskandı mi 4 2
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Biri kebabcida digeri Barlarda kutluyor. 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Çakır Ahmet Çakır:
    Kereme kebap yok. 0 0
  • İskender Asyalı İskender Asyalı:
    kısa da olsa sevinmek güzeldir 0 0 Yanıtla
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