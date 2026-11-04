ABD tarihine geçti! "İnşallah\'ı Elhamdülillah\'a dönüştüren" senatör

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Michigan eyaletinden Demokrat Parti adayı Abdul El-Sayed, Cumhuriyetçi Mike Rogers'ı geride bırakarak ülke tarihinde Senatoya seçilen ilk Müslüman oldu. Mısır kökenli siyasetçi, Detroit'te düzenlenen seçim gecesi etkinliğinde destekçilerinin karşısına çıkarak zafer konuşması yaptı. Kampanya boyunca dini kimliği ve ismi üzerinden eleştirilere hedef olan El-Sayed'in konuşmasında kullandığı ifadeler dikkat çekti.

"BENİM ADIM ABDURRAHMAN MUHAMMED EL-SAYED"

Seçim sonuçlarının ardından kürsüye çıkan El-Sayed, konuşmasına Michigan halkına teşekkür ederek başladı.

"Michigan, başardık" diyen Demokrat siyasetçi, tam adını söyleyerek kendisini destekleyen kalabalığa seslendi.

El-Sayed, "Benim adım Abdurrahman Muhammed El-Sayed" diyerek Michigan'ın seçilmiş senatörü olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Siyasetçinin tam adını özellikle vurgulaması, seçim kampanyası boyunca Donald Trump'ın kendisini ismi ve Müslüman kimliği üzerinden hedef alan açıklamalarını hatırlattı.

"İNŞALLAH'I ELHAMDÜLİLLAH'A DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ"

El-Sayed'in konuşmasında en dikkat çeken anlardan biri, seçim kampanyasında kullandığı dini ifadelerle ilgili sözleri oldu.

Demokrat siyasetçi, daha önce seçimleri kazanma ihtimalinden bahsederken sık sık "İnşallah" dediğini hatırlattı.

El-Sayed, zaferinin ardından "Bu gece o İnşallah'ı Elhamdülillah'a dönüştürebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bu sözler salondaki destekçileri tarafından alkışlarla karşılandı. El-Sayed, böylece seçim kampanyası boyunca dile getirdiği temenninin gerçekleştiğini vurguladı.

TRUMP'IN SÖZLERİNE YANIT VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasında El-Sayed'i dini kimliği üzerinden hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

Trump, Demokrat adayı "cihatçı" olarak nitelendirmiş ve Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olduğu yönünde suçlamalar yöneltmişti. El-Sayed ise bu iddiaları reddetmişti.

Trump ayrıca El-Sayed'in Senatoya girmesi halinde güvenlik kontrolünden geçirilmesi gerektiğini söylemişti.

Demokrat siyasetçi, seçim öncesinde bu açıklamalara karşılık Trump'ın kendisine kasım ayından sonra yalnızca "Senatör" diye hitap edebileceğini ifade etmişti.

İSRAİL'E YÖNELİK ASKERİ YARDIMLARI ELEŞTİRDİ

El-Sayed, zafer konuşmasında ABD'nin dış politikasına da değindi. İsrail'e yönelik askeri desteğe karşı çıkan siyasetçi, Amerikan vergi gelirlerinin yurt dışındaki savaşlar yerine ülke içindeki ihtiyaçlar için kullanılmasını savundu.

Demokrat siyasetçi, vergilerin eğitim, sağlık ve altyapı hizmetlerine ayrılması gerektiğini belirterek ABD kaynaklarının savaşlara aktarılmasını eleştirdi.

El-Sayed, Amerikan vatandaşlarının ödediği vergilerin kendi çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak yerine başka ülkelerdeki askeri operasyonlara harcanmasına karşı olduğunu söyledi.

DEMOKRAT PARTİ İÇİNDEKİ YARIŞI DA KAZANMIŞTI

Abdul El-Sayed, Michigan'daki Senato yarışına katılmadan önce Demokrat Parti ön seçimlerinde de önemli bir başarı elde etmişti.

Partinin merkez kanadının desteklediği Haley Stevens'ı geride bırakan El-Sayed, seçim kampanyasında sağlık hizmetlerine erişim, hayat pahalılığı ve ekonomik eşitsizlikler üzerinde durdu.

Bağımsız Senatör Bernie Sanders ve Demokrat Parti'nin ilerici kanadından isimlerin desteğini alan El-Sayed, Cumhuriyetçi Mike Rogers karşısında da seçim zaferine ulaştı.

Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde kazandığı Michigan'da elde edilen bu sonuçla birlikte El-Sayed, ABD Senatosunda görev yapacak ilk Müslüman siyasetçi olmaya hak kazandı.