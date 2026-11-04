Ünlü ismin annesi, son yolculuğuna bağlama ve türkü ile uğurlandı - Son Dakika
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Ünlü ismin annesi, son yolculuğuna bağlama ve türkü ile uğurlandı

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Ünlü ismin annesi, son yolculuğuna bağlama ve türkü ile uğurlandı
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Ünlü ismin annesi, son yolculuğuna bağlama ve türkü ile uğurlandı
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Gazeteci Kayhan Ayhan'ın annesi Gülsüm Sultan, vasiyet niteliğindeki sevgisine uygun olarak tabutunun başında saz eşliğinde söylenen türküler ve gülbenglerle, binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Kayhan Ayhan'ın annesi Gülsüm Sultan, binlerce seveninin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Türküleri ve gülbengleri çok sevdiği belirtilen merhume Gülsüm Sultan için düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Merhumenin naaşı, tabutunun başında saz eşliğinde seslendirilen türküler ve okunan gülbengler eşliğinde dualarla toprağa verildi.

BağlamaKayhanGüncelYaşamSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    malum tayfa şimdi ortaya çıkar:) 1 0 Yanıtla
  • Comolokko61 Comolokko61:
    Malum tayfa olarak yorum yapıyorum; tabiki isteyen istediği gibi son yolculuğuna uğurlanmak isteyebilir ama.. cami önünden değil, tezat oluşturmadan. 0 0 Yanıtla
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