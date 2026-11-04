Ünlü ismin annesi, son yolculuğuna bağlama ve türkü ile uğurlandı

Gazeteci Kayhan Ayhan'ın annesi Gülsüm Sultan, binlerce seveninin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Türküleri ve gülbengleri çok sevdiği belirtilen merhume Gülsüm Sultan için düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Merhumenin naaşı, tabutunun başında saz eşliğinde seslendirilen türküler ve okunan gülbengler eşliğinde dualarla toprağa verildi.