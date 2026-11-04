İnternette görüp ekmeye başladı! Şimdi tarlasından kırmızı altın topluyor - Son Dakika
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İnternette görüp ekmeye başladı! Şimdi tarlasından kırmızı altın topluyor

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İnternette görüp ekmeye başladı! Şimdi tarlasından kırmızı altın topluyor
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İnternette görüp ekmeye başladı! Şimdi tarlasından kırmızı altın topluyor
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Batman'ın Gercüş ilçesinde bir çiftçinin internetten görerek deneme amaçlı yetiştirdiği safran, bölge tarımı için yeni bir gelir kapısı olma yolunda ilerliyor. İlk olarak 10 metrekarelik alanda üretime başlayan Mehmet Salih Demir, aldığı verimin ardından ekim alanını 800 metrekareye çıkardı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ise "kırmızı altın" olarak bilinen safranın geleneksel ürünlere göre yaklaşık 10 kat daha fazla gelir getirme potansiyeli bulunduğunu açıkladı.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Poyraz köyünde, yüksek ekonomik değeri nedeniyle "kırmızı altın" olarak adlandırılan safranın hasadı başladı. Bölgede ağırlıklı olarak yetiştirilen fıstık ve üzüme alternatif olması beklenen safran, hem verimi hem de düşük su ihtiyacıyla dikkat çekiyor. Köyde çiftçilik yapan Mehmet Salih Demir'in küçük bir denemeyle başladığı üretim, bu yıl 800 metrekarelik alana ulaştı.

İNTERNETTE GÖRDÜ, 10 METREKAREDE DENEDİ

Poyraz köyünde yaşayan Mehmet Salih Demir, internette karşılaştığı bir içerikten etkilenerek safran yetiştirmeye karar verdi. Geçen yıl 10 metrekarelik alanda deneme ekimi yapan Demir, beklediği verimi alınca bu yıl üretim alanını 800 metrekareye çıkardı.

İnternette görüp ekmeye başladı! Şimdi tarlasından kırmızı altın topluyor

Safran ekimine ağustos ayında başladıklarını anlatan Demir, sulama ve yabani ot temizliğinin ardından ekim ayında çiçeklerin açmaya başladığını söyledi. Hasadın 30 ila 45 gün devam edebildiğini belirten çiftçi, "Geçen sene deneme amaçlı ekmiştim, gayet güzel çıktılar. Benim beklentim içerisinde oldu" dedi.

ÇİÇEKLERDEKİ TEL SAYISI ŞAŞIRTTI

Yetiştirdiği safran çiçeklerinde alışılmışın üzerinde tel bulunduğunu öne süren Demir, normalde üç kırmızı ve üç sarı tel bulunan çiçeklerde kendi tarlasında beşer veya altışar tel gördüğünü anlattı.

Batı illerindeki üreticilerle de görüştüğünü belirten Demir, "Konuştuğum arkadaşlar var batıda, dediler 'Böyle bir şey görmemişiz, duymamışız.' Bu topraklar çok bereketli olduğundan dolayı bu çiçekler böyle bu verimi veriyor" ifadelerini kullandı.

Elde ettiği sonuçtan memnun olduğunu söyleyen Demir, safran üretiminin bölgede yaygınlaşması için devlet desteği istedi. Demir, "Safranbolu'yu buraya getirmişiz, Poyraz köyüne getirmişiz. İnşallah ilerlemesini bekliyoruz" diye konuştu.

İnternette görüp ekmeye başladı! Şimdi tarlasından kırmızı altın topluyor

GELİR POTANSİYELİ GELENEKSEL ÜRÜNLERİN 10 KATI

Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kenan Atalay da Poyraz köyünde gerçekleştirilen hasada katılarak safran üretiminin bölge ekonomisi açısından taşıdığı potansiyele dikkat çekti.

Köyün 1088 metre rakımda bulunduğunu belirten Atalay, kireçli toprak yapısının ve mikroklima özelliklerinin safran yetiştiriciliği için uygun koşullar sunduğunu ifade etti.

Atalay, "Gercüş denince tabii akla ilk önce fıstık ve üzüm geliyor. Ancak bugün burada bu geleneksel üretimimizin yanında dünyanın en değerli baharatını ekiyoruz" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yaptığı analizlere değinen Atalay, safranın geleneksel ürünlere kıyasla yaklaşık 10 kat daha fazla gelir getirme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Bu rakamın gerçekleşmiş kazanç değil, üretime ilişkin bir gelir potansiyeli olduğunu vurgulamak gerekiyor.

İnternette görüp ekmeye başladı! Şimdi tarlasından kırmızı altın topluyor

AZ SU İSTİYOR, YÜKSEK GELİR VADEDİYOR

Safranın iklim değişikliğine karşı avantajlı bir ürün olduğunu belirten Atalay, bitkinin az su istemesinin bölge açısından önemli bir özellik olduğunu dile getirdi.

Mehmet Salih Demir'in boş alanları safranla değerlendirerek aynı araziden üç kat gelir elde ettiğini ifade eden Atalay, hedeflerinin üretimi Gercüş geneline yaymak olduğunu söyledi.

Atalay, "Amacımız bu üretimi tüm ilçeye yayarak Gercüş safranını yeni bir dünya markası haline getirmektir. Hasadımız bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

İnternette görüp ekmeye başladı! Şimdi tarlasından kırmızı altın topluyor
Kaynak: İHA
Mehmet SalihEkonomiGercüşBatmanTarımYaşamSon Dakika

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