Tartışma yaratan görüntü! Bir yanda milyonluk konutlar, bir yanda yılkı atları - Son Dakika
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Tartışma yaratan görüntü! Bir yanda milyonluk konutlar, bir yanda yılkı atları

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Tartışma yaratan görüntü! Bir yanda milyonluk konutlar, bir yanda yılkı atları
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Ardahan’da sonbaharla birlikte doğaya salınan yılkı atları, şehir merkezine inerek lüks konutların yanı başında otlarken görüntülendi.

Doğu Anadolu’nun en önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olan Ardahan’da, sonbahar aylarıyla birlikte doğaya salınan yılkı atları ve başıboş hayvan sürüleri şehir merkezine kadar indi. Şehir merkezindeki lüks konutların hemen yanı başını mesken tutan başıboş hayvanlar ve yılkı atları, modern şehirleşme ile kırsal yaşamın çarpıcı zıtlığını gözler önüne seriyor.

BETONLAŞMA ARASINDA KIRSAL GERÇEKLİK

Cadde ve sokaklarda özgürce dolaşan hayvanlar zaman zaman trafikte aksamalara neden olurken, şehir içindeki lüks sitelerin çevresinde ise renkli görüntüler oluşturdu. Sokak köpeklerinin yanı sıra caddelerde gruplar halinde gezen yılkı atlarını karşısında gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Milyonluk modern konutların yanı başında karınlarını doyurmaya çalışan hayvan sürüleri, kentin özüne bağlı yapısını bir kez daha ortaya koydu.

Tartışma yaratan görüntü! Bir yanda milyonluk konutlar, bir yanda yılkı atları

"BU EŞSİZ MANZARAYI YOK EDEMEZSİNİZ"

Yaşanan bu manzaraya tanıklık eden bir vatandaş, durumun kentin doğasına ve kimliğine uygun olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ardahan bir tarım ve hayvancılık memleketi. Bu şehri ne kadar lüks konutlarla doldurursanız doldurun, bu eşsiz manzarayı yok edemezsiniz. Bugün 5-6 milyonluk lüks konutların hemen yanı başında, doğanın gerçek sahipleri olan o yılkı atlarını görebilirsiniz. Modernleşme ile kırsal kültürün bu şekilde iç içe geçmesi Ardahan’ın en otantik yönlerinden biridir."

TRAFİKTE TEHLİKE

Şehir estetiğine ve doğayla iç içe yaşantıya nostaljik bir renk katan hayvanlar, diğer yandan sürücüler için karayollarında tehlike oluşturmaya devam ediyor. Yetkililer hem sürücülerin güvenliği hem de hayvanların korunması amacıyla dikkatli olunması çağrısında bulunurken; Ardahan sokaklarını mesken tutan yılkı atlarının kış şartları sertleşene kadar kent çevresindeki alanlarda kalması bekleniyor.

ArdahanGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • brskili brskili:
    atlar daha güzel bence 4 0 Yanıtla
  • 2252 2252:
    Haber başlığı tam tersi olmalı doğanın güzelliği yılkı atlarının mekanına demir yığınları işgal etmiş 3 0 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    İNSAN OĞLUNUN DOĞAYI KATLETMESİNE EN GÜZEL ÖRNEK HABERİN BAŞLIĞI 2 0 Yanıtla
  • Cesaretister Cesaretister:
    Bi rahat birakin su hayvanlari yaa 2 0 Yanıtla
  • qxqtt5bbbg qxqtt5bbbg:
    tahminen birileri şöyle geçiriyordur: bunlardan ne güzel sucuk olur: dıdık makasıyla dikkat edin atları onlara kaptırmayın 0 0 Yanıtla
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