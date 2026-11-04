Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi - Son Dakika
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Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi

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Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi
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Oyuncu Cemre Baysel ile Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Emirhan Topçu hakkında sürpriz bir aşk iddiası ortaya atıldı. İkilinin birbirlerini sosyal medya üzerinden takibe alması dikkat çekerken ilk adımın Emirhan Topçu'dan geldiği öne sürüldü. Baysel ve Topçu'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Ünlü oyuncu Cemre Baysel ile Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu'nun isimleri aşk söylentileriyle anılmaya başladı. İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe alması, aralarında romantik bir yakınlaşma olup olmadığı sorusunu beraberinde getirdi.

Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi

İLK ADIM EMİRHAN TOPÇU'DAN GELDİ

İddiaya göre Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu, sosyal medya üzerinden Cemre Baysel'i takibe aldı. Ünlü oyuncunun da kısa süre sonra Topçu'yu takip etmeye başlaması, ikili hakkında aşk söylentilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Karşılıklı takipleşmenin ardından Baysel ile Topçu arasında yeni bir ilişkinin başlayabileceği iddiaları konuşulmaya başlandı.

Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi

İKİLİDEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Cemre Baysel ve Emirhan Topçu, haklarında ortaya atılan aşk iddialarına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı. İkilinin birbirlerini takip etmesi dışında romantik bir ilişki yaşadıklarını doğrulayan bir bilgi bulunmuyor.

Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi
Emirhan TopçuCemre BayselSosyal MedyaSosyal MedyaBeşiktaşMedyaSporSon Dakika

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