Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi

Ünlü oyuncu Cemre Baysel ile Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu'nun isimleri aşk söylentileriyle anılmaya başladı. İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe alması, aralarında romantik bir yakınlaşma olup olmadığı sorusunu beraberinde getirdi.

İLK ADIM EMİRHAN TOPÇU'DAN GELDİ

İddiaya göre Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu, sosyal medya üzerinden Cemre Baysel'i takibe aldı. Ünlü oyuncunun da kısa süre sonra Topçu'yu takip etmeye başlaması, ikili hakkında aşk söylentilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Karşılıklı takipleşmenin ardından Baysel ile Topçu arasında yeni bir ilişkinin başlayabileceği iddiaları konuşulmaya başlandı.

İKİLİDEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Cemre Baysel ve Emirhan Topçu, haklarında ortaya atılan aşk iddialarına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı. İkilinin birbirlerini takip etmesi dışında romantik bir ilişki yaşadıklarını doğrulayan bir bilgi bulunmuyor.