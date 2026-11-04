Kasımpaşa'dan ters köşe! Yeni teknik direktör Almanya'dan geliyor - Son Dakika
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Kasımpaşa'dan ters köşe! Yeni teknik direktör Almanya'dan geliyor

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Kasımpaşa\'dan ters köşe! Yeni teknik direktör Almanya\'dan geliyor
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Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Kasımpaşa, sürpriz bir isimle anlaşmaya vardı. İstanbul ekibi, son olarak Almanya Milli Takımı'nda Julian Nagelsmann ile birlikte çalışan Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar el sıkıştı.

Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından yeni teknik direktör belli oldu. Daha önce Abdullah Avcı'nın adıyla anılan İstanbul temsilcisi, tercihini yabancı bir teknik adamdan yana kullandı.

ALFRED SCHREUDER İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. İstanbul ekibinin yeni teknik direktör tercihi, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin beklendiği süreçte dikkat çekti.

Kasımpaşa'dan ters köşe! Yeni teknik direktör <a class='keyword-sd' href='/almanya/' title='Almanya'>Almanya</a>'dan geliyor

SON OLARAK NAGELSMANN İLE ÇALIŞTI

Haberde, Alfred Schreuder'in son olarak Almanya Milli Takımı'nda Julian Nagelsmann ile birlikte çalıştığı belirtildi. Kasımpaşa'nın Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı ifade edilirken kulüpten resmi açıklama bekleniyor.

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    Yorumlar (1)

  • vedat cici vedat cici:
    itelediler emreyi fenere 0 0 Yanıtla
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