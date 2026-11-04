Van\'da \'afiyet olsun\' yazılı çeşme bulundu, Van Valisi restore edileceğini açıkladı

Eski Van Şehri'ndeki Horhor bölgesinde yürütülen kazı çalışmalarında Osmanlı dönemine ait tarihi bir çeşme bulundu.

Van Kalesi'nin güneyinde yer alan Eski Van Şehri'nde yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor. Van Valisi Ozan Balcı da Eski Van Şehri'ndeki Horhor bölgesinde yürütülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Balcı, kazılarda Osmanlı dönemin ait olan ve üzerinde "afiyet olsun" yazısı bulunan çeşmenin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi. Vali Balcı, çeşmenin restore edilerek vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.