Van\'da \'afiyet olsun\' yazılı çeşme bulundu, Van Valisi restore edileceğini açıkladı

Van'da 'afiyet olsun' yazılı çeşme bulundu, Van Valisi restore edileceğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Kalesi'nin güneyindeki Eski Van Şehri'nde Horhor bölgesinde süren kazı çalışmalarında, Osmanlı dönemine ait ve 'afiyet olsun' yazılı bir çeşme ortaya çıkarıldı. Van Valisi Ozan Balcı, çeşmenin onarılarak halkın kullanımına açılacağını belirtti.
Eski Van Şehri'ndeki Horhor bölgesinde yürütülen kazı çalışmalarında Osmanlı dönemine ait tarihi bir çeşme bulundu.
Van Kalesi'nin güneyinde yer alan Eski Van Şehri'nde yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor. Van Valisi Ozan Balcı da Eski Van Şehri'ndeki Horhor bölgesinde yürütülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Balcı, kazılarda Osmanlı dönemin ait olan ve üzerinde "afiyet olsun" yazısı bulunan çeşmenin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi. Vali Balcı, çeşmenin restore edilerek vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.
Kaynak: İHA
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