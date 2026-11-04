Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Ahmet Nazif Zorlu\'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ahmet Nazif Zorlu\'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Haber Videosu

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze namazına iş dünyasından çok sayıda ismin katılırken, eşi Zülal Zorlu'nun "Bırakıp gitti beni" sözleri yürek burktu. Zorlu'nun vasiyeti doğrultusunda çelenk yerine vakıflara bağış yapılması da dikkat çekti.

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen ve 82 yaşında yaşamını yitiren Zorlu'nun ailesi, yakınları ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri törende bir araya geldi. Cenazede yaşanan duygusal anlar, Zorlu ailesinin yaşadığı acıyı gözler önüne serdi.

<a class='keyword-sd' href='/ahmet-nazif-zorlu-2/' title='Ahmet Nazif Zorlu'>Ahmet Nazif Zorlu</a>'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti

EŞİNİN SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Ahmet Nazif Zorlu'nun eşi Zülal Zorlu, hayat arkadaşına son kez veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Zülal Zorlu'nun "Bırakıp gitti beni" sözleri törende duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Zorlu'nun kızı Şehminur Zorlu Aydın da babasının tabutu başında gözyaşı döktü.

Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti

ABDURRAHİM ALBAYRAK SON KONUŞMALARINI ANLATTI

Cenaze törenine katılan Abdurrahim Albayrak, Ahmet Nazif Zorlu ile yaklaşık 1,5 ay önce yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Zorlu'nun kendisini bir televizyon yayınının ardından aradığını belirten Albayrak, aralarındaki son konuşmayı şu sözlerle aktardı:

"Yayın biter bitmez 1,5 ay önce beni aradı. Gözlerimden yaşlar geldi, sen konuşurken dedi. Mekanı cennet olsun. Binlerce insan elinden ekmek yedi."

Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti

ABDULLAH GÜL: TÜRKİYE BÜYÜK BİR SANAYİCİSİNİ KAYBETTİ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Ahmet Nazif Zorlu'nun cenaze törenine katılarak Zorlu ailesine taziyelerini iletti. Zorlu'nun Türkiye'nin önemli sanayicilerinden biri olduğunu vurgulayan Gül, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarını yakından takip ettiğini belirtti.

Gül, "Evet, Nazif Bey Türkiye'nin gerçek sanayicilerinden birisiydi. Çok üzüldük doğrusu. Son dönemlerinde rahatsızlık vardı, takip ettim. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Türkiye büyük bir sanayicisini, müteşebbisini kaybetmiş oldu" ifadelerini kullandı.

İŞ DÜNYASININ ÖNDE GELEN İSİMLERİ CENAZEDE BULUŞTU

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenaze törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ise Zorlu ailesine taziyelerini iletti.

Törende Bülent Eczacıbaşı, Erdoğan Demirören, Mehmet Ali Aydınlar, Abdülkadir Albayrak, Rıfat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, CoreX Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, OYAK CEO'su Murat Yalçıntaş, Hakan Ateş, Serdar Bilgili, Ahmet Dördüncü, Burak Elmas ve Hasan Arat'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim yer aldı.

İş dünyasının farklı sektörlerinden temsilciler, Zorlu ailesinin acısını paylaşarak başsağlığı dileklerini iletti.

Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti

2 BİNE YAKIN ÇELENKLE UĞURLANDI

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesiyle ilgili dikkat çeken ayrıntılardan biri de çelenk gönderilmemesine yönelik vasiyeti oldu. Zorlu'nun, çelenk göndermek isteyenlerin bunun yerine vakıflara bağış yapmasını istediği belirtildi. İş dünyasından çok sayıda isim de bu isteğe uyarak çeşitli vakıflara bağışta bulundu.

Cenaze dolayısıyla adı geçen iş insanları ve kurumlar arasında Ali Koç ve Nevbahar Koç, Mehmet Emin Karamehmet, Murat Ülker, Nihat Özdemir, Ebru Özdemir, Murat Besim Tibuk, Erman Ilıcak, Ahmet Çalık, Cemil Kazancı, İzzet Garih, Sani Şener, Halit Cıngıllıoğlu ve Turgay Ciner gibi isimler yer aldı.

Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler, Akfen Holding'den Hamdi Akın, Ömer Dinçkök, Çiğdem Simavi, Ali Ağaoğlu, Ali Kibar, Lucien Arkas ve Sinan Öncel'in yanı sıra Fiba Holding, İş Bankası, Alarko Şirketler Grubu, MSC Holding, Yıldızlar Yatırım Holding, Limak Holding, Tahincioğlu Grubu ve Aksoy Grubu da adı geçen kurumlar arasında bulundu.

Barbaros Hayrettin Paşa CamiiAhmet Nazif ZorluAhmet Nazif ZorluZorlu HoldingZorlu GrubuGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • morsican315 morsican315:
    Vah vah çok üzücü 0 0 Yanıtla
  • Ilhan Kaya Ilhan Kaya:
    Allah rahmet eylesin. Allah taksiratını affetsin. Ama tabutuna neden bayrak sarılmış anlamadım. Şehit mi olmuş? 0 0 Yanıtla
  • dk74.hotmail.com.tr dk74.hotmail.com.tr:
    ilk okul mezunlarını iftiharı gururu İlk okul mezunlarını küçümseyenlere seni örnek gosterirdim 0 0 Yanıtla
  • 9382EO M. 9382EO M.:
    İsrailli ortakları da çelenk yollamış mi acaba? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı davada yeni gelişme Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada yeni gelişme
Sarıgül’ün yatak odasında ne var O görüntü yeniden gündemde Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde
Neymar’dan ikiz kardeşlere skandal üçlü ilişki teklifi Neymar'dan ikiz kardeşlere skandal üçlü ilişki teklifi
Tarihi kazıda şaşırtan keşif Üzerinde bakın ne yazıyor Tarihi kazıda şaşırtan keşif! Üzerinde bakın ne yazıyor
DSP Genel Başkanı Aksakal’dan emekli maaşına büyük artış çağrısı İşte istenen rakam DSP Genel Başkanı Aksakal'dan emekli maaşına büyük artış çağrısı! İşte istenen rakam
İnternette görüp ekmeye başladı Şimdi tarlasından kırmızı altın topluyor İnternette görüp ekmeye başladı! Şimdi tarlasından kırmızı altın topluyor
Polisten kaçarken bir anda durdu Nedeni şaşkına çevirdi Polisten kaçarken bir anda durdu! Nedeni şaşkına çevirdi
Fenerbahçe’de son dakika Emre Belözoğlu’ndan sürpriz karar Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar
ABD’de tarihi gece Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı ABD'de tarihi gece! Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Derince’de yanan araçta iş insanı Zeynel Abidin’in cansız bedeni bulundu Derince'de yanan araçta iş insanı Zeynel Abidin'in cansız bedeni bulundu
Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler’de kutladı Gece kulübüne gittiler Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler'de kutladı! Gece kulübüne gittiler
Güllü’nün oğlu hakkında suç duyurusu Yapay zeka detayı dikkat çekti Güllü'nün oğlu hakkında suç duyurusu! Yapay zeka detayı dikkat çekti
Trump’ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var Trump'ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası İlk hamle milli futbolcudan geldi Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
13:59
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası İlk hamle milli futbolcudan geldi
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi
13:49
Burak Özçivit’in yeni dizisindeki şiddet sahnesi fragmandan kaldırıldı
Burak Özçivit'in yeni dizisindeki şiddet sahnesi fragmandan kaldırıldı
13:18
Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler’de kutladı Gece kulübüne gittiler
Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler'de kutladı! Gece kulübüne gittiler
13:14
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
13:11
Fenerbahçe’de son dakika Emre Belözoğlu’ndan sürpriz karar
Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar
11:56
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
11:54
Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı Arada sadece 2 saat vardı
Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Arada sadece 2 saat vardı
11:52
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
11:34
Emre Belözoğlu’ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar Sabah erkenden yola çıktı
Emre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar! Sabah erkenden yola çıktı
11:33
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
10:56
Trump’ın seçim yenilgisi sonrası Çin’den ilk mesaj
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den ilk mesaj
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:25
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
10:23
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 14:33:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android