Ahmet Nazif Zorlu\'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen ve 82 yaşında yaşamını yitiren Zorlu'nun ailesi, yakınları ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri törende bir araya geldi. Cenazede yaşanan duygusal anlar, Zorlu ailesinin yaşadığı acıyı gözler önüne serdi.

EŞİNİN SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Ahmet Nazif Zorlu'nun eşi Zülal Zorlu, hayat arkadaşına son kez veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Zülal Zorlu'nun "Bırakıp gitti beni" sözleri törende duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Zorlu'nun kızı Şehminur Zorlu Aydın da babasının tabutu başında gözyaşı döktü.

ABDURRAHİM ALBAYRAK SON KONUŞMALARINI ANLATTI

Cenaze törenine katılan Abdurrahim Albayrak, Ahmet Nazif Zorlu ile yaklaşık 1,5 ay önce yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Zorlu'nun kendisini bir televizyon yayınının ardından aradığını belirten Albayrak, aralarındaki son konuşmayı şu sözlerle aktardı:

"Yayın biter bitmez 1,5 ay önce beni aradı. Gözlerimden yaşlar geldi, sen konuşurken dedi. Mekanı cennet olsun. Binlerce insan elinden ekmek yedi."

ABDULLAH GÜL: TÜRKİYE BÜYÜK BİR SANAYİCİSİNİ KAYBETTİ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Ahmet Nazif Zorlu'nun cenaze törenine katılarak Zorlu ailesine taziyelerini iletti. Zorlu'nun Türkiye'nin önemli sanayicilerinden biri olduğunu vurgulayan Gül, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarını yakından takip ettiğini belirtti.

Gül, "Evet, Nazif Bey Türkiye'nin gerçek sanayicilerinden birisiydi. Çok üzüldük doğrusu. Son dönemlerinde rahatsızlık vardı, takip ettim. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Türkiye büyük bir sanayicisini, müteşebbisini kaybetmiş oldu" ifadelerini kullandı.

İŞ DÜNYASININ ÖNDE GELEN İSİMLERİ CENAZEDE BULUŞTU

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenaze törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ise Zorlu ailesine taziyelerini iletti.

Törende Bülent Eczacıbaşı, Erdoğan Demirören, Mehmet Ali Aydınlar, Abdülkadir Albayrak, Rıfat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, CoreX Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, OYAK CEO'su Murat Yalçıntaş, Hakan Ateş, Serdar Bilgili, Ahmet Dördüncü, Burak Elmas ve Hasan Arat'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim yer aldı.

İş dünyasının farklı sektörlerinden temsilciler, Zorlu ailesinin acısını paylaşarak başsağlığı dileklerini iletti.

2 BİNE YAKIN ÇELENKLE UĞURLANDI

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesiyle ilgili dikkat çeken ayrıntılardan biri de çelenk gönderilmemesine yönelik vasiyeti oldu. Zorlu'nun, çelenk göndermek isteyenlerin bunun yerine vakıflara bağış yapmasını istediği belirtildi. İş dünyasından çok sayıda isim de bu isteğe uyarak çeşitli vakıflara bağışta bulundu.

Cenaze dolayısıyla adı geçen iş insanları ve kurumlar arasında Ali Koç ve Nevbahar Koç, Mehmet Emin Karamehmet, Murat Ülker, Nihat Özdemir, Ebru Özdemir, Murat Besim Tibuk, Erman Ilıcak, Ahmet Çalık, Cemil Kazancı, İzzet Garih, Sani Şener, Halit Cıngıllıoğlu ve Turgay Ciner gibi isimler yer aldı.

Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler, Akfen Holding'den Hamdi Akın, Ömer Dinçkök, Çiğdem Simavi, Ali Ağaoğlu, Ali Kibar, Lucien Arkas ve Sinan Öncel'in yanı sıra Fiba Holding, İş Bankası, Alarko Şirketler Grubu, MSC Holding, Yıldızlar Yatırım Holding, Limak Holding, Tahincioğlu Grubu ve Aksoy Grubu da adı geçen kurumlar arasında bulundu.