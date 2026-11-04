DSP Genel Başkanı Aksakal\'dan emekli maaşına büyük artış çağrısı! İşte istenen rakam

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında emekli maaşlarından fon soruşturmasına, 2027 yılı bütçesinden faiz ödemelerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Aksakal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli'nin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi. Yarın, DSP'nin kurucusu ve Onursal Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in vefatının 20. yılı olduğunu hatırlatan Aksakal, Bülent Ecevit'i saat 11.00'de Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anacaklarını bildirdi.

"187 MİLYAR LİRALIK VURGUNUN YÜZDE 10'U BİLE TAHSİL EDİLEMEDİ"

Aksakal, fon soruşturmasının ardından, Borsa İstanbul'daki hisselerin değerinin 1 Eylül'de 20,4 trilyon lirayken 23 Ekim'de 14,73 trilyon liraya düştüğünü söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bireysel Emeklilik Sistemi içindeki yatırımcı kaybı çok daha ciddi boyuttadır. Kaynak bulmak için gönüllü ödeme hesapları açıldı ki burada SPK Kanunu'na göre haksız kazancın iki katı para yatırılması gerekirken, 'Sadece haksız kazanç bölümünü yatırın.' dendi, yine de bu hesaplara yoğun bir katılım olmadı. Bakınız, tahsil edilen bu tutar, mağdurlara iletilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde oluşturulan iade hesaplarında toplanmaktadır. Adalet Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre vurgunun genel boyutunun, mercek altına alınan 3 ayrı fondan toplam 214 kişi ve şirketin elde ettiği haksız kazanç tutarının 187 milyar 653 milyon lira olduğu belirtilmişti. Şu ana kadar tahsil edilen 18,34 milyar lira, bu da toplam haksız kazancın yaklaşık yüzde 9,8'ine denk gelmektedir. Yani daha yüzde 10'u bile değil."

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 34 BİN 150 LİRA OLSUN"

Aksakal, 2027 yılı bütçe verilerindeki artış oranı kadar emekli ve asgari ücretliye artış yapılmasını isteyerek, "Bizim önerimiz doğru ve mantıklı ve hatta hakça bir öneridir, gelin en düşük emekli maaşını 34 bin 150 lira yapalım, emekli de rahatlasın devlet de." değerlendirmesinde bulundu.

"BÜTÇEDE ÖNCELİK FAİZ ÖDEMELERİ"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden 2027 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin gözünün önünde bu bütçe taslağı. 2027 yılı bütçesine baktığımızda öncelik üretim değil, çalışan ve emeklinin yıllarca döktüğü alın teri değil, tek öncelik maalesef faiz ödemeleridir. Bu inkar edilemez bir gerçektir. Faize 3 trilyon 975 milyar lira ödenek ayrılıyor. Bu 3-4 bakanlığın bütçesinin üstünde yani bir başka deyişle en büyük bakanlık faiz bakanlığı olmuştur."