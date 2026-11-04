DSP Genel Başkanı Aksakal'dan emekli maaşına büyük artış çağrısı! İşte istenen rakam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan emekli maaşına büyük artış çağrısı! İşte istenen rakam

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DSP Genel Başkanı Aksakal\'dan emekli maaşına büyük artış çağrısı! İşte istenen rakam
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bizim önerimiz doğru ve mantıklı ve hatta hakça bir öneridir, gelin en düşük emekli maaşını 34 bin 150 lira yapalım, emekli de rahatlasın devlet de." dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında emekli maaşlarından fon soruşturmasına, 2027 yılı bütçesinden faiz ödemelerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Aksakal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli'nin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi. Yarın, DSP'nin kurucusu ve Onursal Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in vefatının 20. yılı olduğunu hatırlatan Aksakal, Bülent Ecevit'i saat 11.00'de Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anacaklarını bildirdi.

"187 MİLYAR LİRALIK VURGUNUN YÜZDE 10'U BİLE TAHSİL EDİLEMEDİ"

Aksakal, fon soruşturmasının ardından, Borsa İstanbul'daki hisselerin değerinin 1 Eylül'de 20,4 trilyon lirayken 23 Ekim'de 14,73 trilyon liraya düştüğünü söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bireysel Emeklilik Sistemi içindeki yatırımcı kaybı çok daha ciddi boyuttadır. Kaynak bulmak için gönüllü ödeme hesapları açıldı ki burada SPK Kanunu'na göre haksız kazancın iki katı para yatırılması gerekirken, 'Sadece haksız kazanç bölümünü yatırın.' dendi, yine de bu hesaplara yoğun bir katılım olmadı. Bakınız, tahsil edilen bu tutar, mağdurlara iletilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde oluşturulan iade hesaplarında toplanmaktadır. Adalet Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre vurgunun genel boyutunun, mercek altına alınan 3 ayrı fondan toplam 214 kişi ve şirketin elde ettiği haksız kazanç tutarının 187 milyar 653 milyon lira olduğu belirtilmişti. Şu ana kadar tahsil edilen 18,34 milyar lira, bu da toplam haksız kazancın yaklaşık yüzde 9,8'ine denk gelmektedir. Yani daha yüzde 10'u bile değil."

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 34 BİN 150 LİRA OLSUN"

Aksakal, 2027 yılı bütçe verilerindeki artış oranı kadar emekli ve asgari ücretliye artış yapılmasını isteyerek, "Bizim önerimiz doğru ve mantıklı ve hatta hakça bir öneridir, gelin en düşük emekli maaşını 34 bin 150 lira yapalım, emekli de rahatlasın devlet de." değerlendirmesinde bulundu.

"BÜTÇEDE ÖNCELİK FAİZ ÖDEMELERİ"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden 2027 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin gözünün önünde bu bütçe taslağı. 2027 yılı bütçesine baktığımızda öncelik üretim değil, çalışan ve emeklinin yıllarca döktüğü alın teri değil, tek öncelik maalesef faiz ödemeleridir. Bu inkar edilemez bir gerçektir. Faize 3 trilyon 975 milyar lira ödenek ayrılıyor. Bu 3-4 bakanlığın bütçesinin üstünde yani bir başka deyişle en büyük bakanlık faiz bakanlığı olmuştur."

18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih 2027'de memur maaşları ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama var2027'de memur maaşları ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama var
Kaynak: AA
PolitikaEkonomiDspSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    buralarda yorum yaparal algı oluşturmaya çalışan 3/5 trole bakmayın.inin sokağa vatandaşa sorun, erdoğana oy vermeyenlerin umudu erdoğandır, bunu görürsünüz. emekliye bu artışı kim yapar deyin erdoğan der. çünkü bu millet basiret sahibidir. yoksa 24 senedir nasıl iktidarda kalınır. 1 0 Yanıtla
  • mhmtc mhmtc:
    Yaa kardeşim şu emeklileri ayırarak yapın zam mı! Çalışmayan 60-65 yaşa ayrı çalışan (eytli) emeklilere gerekirse hiç yapılmasın!!! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu’ndan sonra ikinci bomba Volkan Demirel dönüyor Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Türkiye’nin nüfusu açıklandı 9 ayda dikkat çeken artış Türkiye'nin nüfusu açıklandı! 9 ayda dikkat çeken artış
13:11
Fenerbahçe’de son dakika Emre Belözoğlu’ndan sürpriz karar
Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar
11:56
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
11:54
Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı Arada sadece 2 saat vardı
Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Arada sadece 2 saat vardı
11:52
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
11:34
Emre Belözoğlu’ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar Sabah erkenden yola çıktı
Emre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar! Sabah erkenden yola çıktı
10:56
Trump’ın seçim yenilgisi sonrası Çin’den ilk mesaj
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den ilk mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 13:14:28. #7.13#
SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Aksakal'dan emekli maaşına büyük artış çağrısı! İşte istenen rakam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android