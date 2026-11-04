Polisten kaçarken bir anda durdu! Nedeni şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Polisten kaçarken bir anda durdu! Nedeni şaşkına çevirdi

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Polisten kaçarken bir anda durdu! Nedeni şaşkına çevirdi
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Polisten kaçarken bir anda durdu! Nedeni şaşkına çevirdi
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Malezya'da direksiyon başında telefon kullandığı için polisin durdurmak istediği 41 yaşındaki sürücü, ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 25 kilometre süren kovalamaca sırasında otoyol gişesine gelen sürücü, polisten kaçmasına rağmen geçiş ücretini ödemek için durdu. Gişede polis müdahalesinden kaçmayı sürdüren sürücü daha sonra yakalandı. Yapılan uyuşturucu testinde metamfetamin kullandığı tespit edildi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarında yaşanan polis kovalamacasında ilginç anlar yaşandı. Trafikte cep telefonu kullandığı fark edilen bir sürücü, polis ekiplerinin dur ihtarını dikkate almayarak kaçmaya başladı. Ancak sürücünün kovalamaca sırasında otoyol ücretini ödemek için durması şaşkınlık yarattı.

POLİSTEN KAÇTI, GİŞEDE DURDU

Kuala Lumpur'un dış kesimlerinde başlayan kovalamaca yaklaşık 25 kilometre sürdü. Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan sürücü, otoyol gişesine geldiğinde aracını durdurarak geçiş ücretini ödedi. Ardından yoluna devam eden sürücünün bu davranışı, kovalamacanın en dikkat çekici anı oldu.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polis tarafından yapılan açıklamada, sürücünün 41 yaşında bir erkek olduğu belirtildi. Şüphelinin üzerinde metamfetamin ele geçirilirken yapılan uyuşturucu testinin de pozitif sonuç verdiği bildirildi.

Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Cep TelefonuMalezyaPolisDünyaSon Dakika

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