ABD\'de tarihi gece! Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı

ABD'deki ara seçimlerde Demokrat Parti'nin Michigan adayı Abdul El-Sayed, Cumhuriyetçi Mike Rogers karşısında galip gelerek tarihi bir başarıya imza attı. 42 yaşındaki El-Sayed, ABD tarihinde Senatoya seçilen ilk Müslüman siyasetçi olurken, seçim sonuçları Detroit kentinde coşkuyla karşılandı.

SEÇİM ZAFERİ BÜYÜK SEVİNÇLE KARŞILANDI

Michigan'ın Detroit kentinde düzenlenen seçim gecesi etkinliğinde yüzlerce kişi sonuçları birlikte takip etti. El-Sayed'in zaferinin açıklanmasıyla salonda alkışlar ve sevinç gösterileri yükseldi. Destekçiler birbirlerine sarılarak tarihi sonucu kutladı.

Kalabalığın karşısına eşi Sarah Jukaku ile birlikte çıkan El-Sayed, seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada, "Michigan, başardık!" ifadelerini kullandı. Destekçilerine teşekkür eden El-Sayed, eyaletin seçilmiş senatörü olarak karşılarında bulunmaktan gurur ve onur duyduğunu söyledi.

ABD TARİHİNDE BİR İLK

Mısır kökenli göçmen bir ailenin çocuğu olan Abdul El-Sayed, ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman olarak tarihe geçti. Daha önce halk sağlığı alanında yöneticilik yapan El-Sayed, Demokrat Parti'nin adaylığını kazanmasının ardından Cumhuriyetçi Mike Rogers ile yarıştı.

Associated Press'in 4 Kasım sabahı açıkladığı sonuçlara göre El-Sayed, Rogers'ı geride bırakarak Michigan'ın yeni senatörü oldu. Böylece yeniden aday olmayan Demokrat Senatör Gary Peters'ın koltuğu da Demokrat Parti'de kaldı.

TRUMP'IN DESTEKLEDİĞİ ADAYI MAĞLUP ETTİ

Seçim yarışında El-Sayed'in rakibi olan eski Kongre üyesi Mike Rogers, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini almıştı. Trump, seçim kampanyası boyunca El-Sayed'in dini kimliği üzerinden sert açıklamalarda bulunmuş, onu Müslüman Kardeşler ile ilişkilendiren iddialar ortaya atmıştı. El-Sayed ise söz konusu iddiaları reddetmişti.

El-Sayed, zafer konuşmasında kendisine yönelik saldırılara da değinerek siyasi rakiplerinin seçmenleri bölmeye çalıştığını savundu. Kampanyasında hayat pahalılığı, sağlık hizmetlerine erişim ve ekonomik eşitsizlik konularını öne çıkaran El-Sayed, ABD'nin bütün vatandaşlarına yer açması gerektiğini vurguladı.

"BU ZAFER HEPİNİZİN"

Seçim gecesi Detroit'te destekçilerine seslenen El-Sayed, kendisine inanan seçmenlere teşekkür etti. Kampanya sürecinde Michigan'ın büyük kentlerinden küçük yerleşimlerine kadar çok sayıda bölgeyi ziyaret ettiklerini anlatan El-Sayed, elde edilen sonucu ortak bir mücadelenin ürünü olarak değerlendirdi.

El-Sayed, konuşmasında kendisine şans veren seçmenlere seslenerek, "Bu zafer hepinizin" mesajını verdi. Salondaki destekçiler ise alkışlar ve tezahüratlarla yeni senatörü kutladı.