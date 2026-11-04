Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor - Son Dakika
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Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor

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Emre Belözoğlu\'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
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Emre Belözoğlu\'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından bir sürpriz gelişme daha yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin, kulübün eski kaptanlarından Volkan Demirel'i de geri getirmek istediği öne sürüldü. Demirel'in futbol direktörü Oğuz Çetin'in yerine düşünüldüğü iddia edildi.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından futbol yapılanmasında yeni değişikliklerin gündeme geldiği belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün, eski kaptanlarından Volkan Demirel'i de yeniden bünyesine katmak için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor

EMRE BELÖZOĞLU'NUN ARDINDAN VOLKAN DEMİREL HAMLESİ

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Emre Belözoğlu'nun ardından Volkan Demirel'i de kulübe döndürmeyi planlıyor. Uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giyen ve futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan Demirel'in, yeni dönemde futbol yapılanmasında önemli bir görev üstlenmesi gündemde. Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran 45 yaşındaki teknik adamın, Fenerbahçe'ye bu kez farklı bir görevle dönmesi bekleniyor.

Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor

OĞUZ ÇETİN'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Haberde yer alan iddiaya göre sarı-lacivertli yönetim, futbol direktörü Oğuz Çetin ile yollarını ayırmayı değerlendiriyor. Çetin'in görevinden ayrılması halinde yerine Volkan Demirel'in getirilmesi planlanıyor. Böylece Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini Emre Belözoğlu'nun, futbol direktörlüğünü ise Volkan Demirel'in üstleneceği yeni bir yapılanmanın hayata geçirilmesi gündeme gelebilir.

GÖZLER YÖNETİMDEN GELECEK KARARDA

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ardından Volkan Demirel'in de kulübe dönme ihtimali, yeni dönemin dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu. Ancak Oğuz Çetin'in ayrılığı ve Demirel'in göreve getirilmesi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Serkan Polat Serkan Polat:
    emre oguzla is yapma sakin kendi ekibini kur tamamen oguz cetine guvenme 4 1 Yanıtla
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Kim gelirse gelsin oyuncu gelmedikden sonra hicbir halt olmaz 2 2 Yanıtla
  • Pinokyo Pinokyo:
    yaprağı yedik 1 3 Yanıtla
  • Neyzen Erdinç Bal Neyzen Erdinç Bal:
    Emre'nin bu futbolcu kadrosuyla başarılı olma şansı nedir? 2 2 Yanıtla
    Murat Türk Murat Türk:
    Öyle deme kardeşim kimi yabancılardan bin kat iyidir Fenerin ekmeğini yiyen feneri bilen daha öncede geldi fena değildi bir maçla şampiyonluğu kaybetmişti 1 0
    Cosdan Cosdan:
    bence başarılı olma şansı yok.işine ne kadar karışan olursa o kadar kötü olur.hoca dediğin tek yetkili ben olurum diye masaya yumruğunu vurmalı.günahıyla sevabıyla ekibiyle ceremesi ona ait olmalı. 1 0
  • Selim Güler Selim Güler:
    Hani concecao ile anlasmisti bu fener ? Yalan üstüne yalan haber 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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