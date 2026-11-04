Görüntü Türkiye\'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti

Erdal Ozkan:

egitimslzilik bilgisizlik adına ne derseniz artık .polisleri işi garibani daha çok ezmekmi yoksa yardimmi etmek yazıklar olsun

17 4 Yanıtla

Aynasız Delikanli: Polisin bilerek yaptığına inanmıyorum.. 4 1

Reşit Karakuş: aynasız delikanlı neyine inanmıyon ki eğitimsiz personelden başka ne beklenir ki 1 1