Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti - Son Dakika
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Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti

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Görüntü Türkiye\'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
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Görüntü Türkiye\'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
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Konya'da eşinin baskısı altındayken polislere gizlice "sessiz yardım" el işareti yapan kadın, görevli polis memurunun şiddet uygulayan şüphelinin yanında "İşaret yapıyorsunuz" demesiyle ifşa oldu; direnen şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da bir ikamette yaşanan olayda, şiddet gördüğü iddiasıyla yardım isteyen kadının polise gizlice yaptığı "sessiz yardım" el işareti, görevli polis memuru tarafından şüphelinin yanında yüksek sesle dile getirilerek ifşa edildi.

EŞİNİN ENGELLEME ÇABASINA RAĞMEN YARDIM İSTEDİ

Gelen ihbar üzerine belirtilen adrese sevk edilen polis ekipleri, bir erkeğin eşinin konuşmasını engellemeye çalıştığı ve görevlilere zorluk çıkardığı durumla karşılaştı. Şüpheli erkeğin baskı ve engelleme çabalarına rağmen kadın, eşinin fark etmediği bir anda polis ekiplerine uluslararası kabul gören "sessiz yardım" el işaretini yaparak yardım talebinde bulundu.

POLİS MEMURUNDAN SKANDAL TEPKİ

Kadının şiddet uygulayan eşinden gizli şekilde ilettiği yardım çığlığı karşısında görevli polis memuru, şüphelinin hemen yanında "İşaret yapıyorsunuz" diyerek mağdur kadını açıkça ifşa etti.

GÖZALTINA ALINDI 

Psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtilen ve eşine baskı uygulamayı sürdüren şahıs, polis ekiplerine karşı direnmeye devam etmesi üzerine etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. 

TürkiyeGüncelKonyaPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Erdal Ozkan Erdal Ozkan:
    egitimslzilik bilgisizlik adına ne derseniz artık .polisleri işi garibani daha çok ezmekmi yoksa yardimmi etmek yazıklar olsun 17 4 Yanıtla
    Aynasız Delikanli Aynasız Delikanli:
    Polisin bilerek yaptığına inanmıyorum.. 4 1
    Reşit Karakuş Reşit Karakuş:
    aynasız delikanlı neyine inanmıyon ki eğitimsiz personelden başka ne beklenir ki 1 1
    akil çelik akil çelik:
    Senin gibiler de yorummu yazıyor yoksa polisimi suçluyor anlamadım polise olan bu tepki niye Allah korusun yarın başına bir şey gelse unutmalı önce onu arayacaksin o polıste gerektiğinde senin için canını ortaya koyacak 1 1
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Kaş yapayım derken göz çıkarmış. Tabii art niyetli değilse. Malesef polisimiz eğitimsiz. Eskiden polis kolej, polis enstitüsü derken en az 3 ilâ 5 yıl Eğitim görürler diye. Şimdi öylemi. 10 1 Yanıtla
    O Z O Z:
    O Eskiden ile başlayan her cümlenin gerisi yalan. Mesela bu konuda Türkiye'de eskiden de şimdide maalesef hep salaklarla dolu. 2 1
    mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Şimdi okuma yazma bilen oldumu yetiyor 2 1
    Gursel Gursel:
    yok eskiden orta okuldu simdi universite okumadan olunmuyor okumada bi sikinti var galiba 9 kere mmufredat degisince boyle oluyor yetisen 2 0
    stanciu george stanciu george:
    kamal git olsana polıs okuma yazman var bakalım olabılıyormusun şebek 1 0
    akil çelik akil çelik:
    Necati kaya bişey biliyorsun ama neyi bildiğini bilmiyorsun O dediklerin amirler için geçerli idi Ona bakarsan eskiden altı ay hatta daha kısa süreli eğitimden sonra polis olanlar vardı olaylar bugunkinden daha azdı polis gerektiğinde gerektiğini yapıyordu ve halk polisin arkasında duruyordu şimdiki gibi gerekli gereksiz elestirmiyordu 0 0
  • Emin Baba Emin Baba:
    Eskiden polisin bir ağırlığı vardı 5 0 Yanıtla
    Nuriye Gunal Nuriye Gunal:
    muhteşem bir sozdediniz 1 0
  • izzet ulas izzet ulas:
    Faydasından çok zararı olan insan etrafta dolu 1 1 Yanıtla
  • Şahin Yılmaz Şahin Yılmaz:
    tek kelimeyle bizim polislerimiz egitimsiz sınavı gec al sana polis egitim yok siviller ayrı dünya kibir ego tavan ic işleri el atması lazım 0 0 Yanıtla
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