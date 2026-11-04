250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk! Herkes onu konuşuyor

ABD'de ara seçimlerde tarihi bir gelişme yaşandı. New Mexico eyaletinde Demokrat Parti'nin adayı olan eski İçişleri Bakanı Deb Haaland, Cumhuriyetçi rakibi Gregg Hull'u geride bırakarak valilik yarışını kazandı. 65 yaşındaki Haaland, bu sonuçla ABD tarihinde bir eyaletin yönetimine seçilen ilk Yerli Amerikalı kadın olarak kayıtlara geçti.

ABD TARİHİNDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Associated Press (AP), 3 Kasım'da yapılan seçimlerde Deb Haaland'ın New Mexico valiliğini kazandığını duyurdu. Seçim gecesi oyların yaklaşık yüzde 41'i sayıldığında Haaland'ın zaferi ilan edildi. İlk açıklanan resmi olmayan sonuçlarda Demokrat adayın oy oranı yüzde 57 seviyesinde bulunuyordu.

Cumhuriyetçi rakibi Gregg Hull'u geride bırakan Haaland, böylece ABD tarihinde daha önce hiçbir Yerli Amerikalı kadının ulaşamadığı bir göreve seçildi.

BIDEN YÖNETİMİNDE BAKANLIK YAPMIŞTI

Laguna Pueblo topluluğunun üyesi olan Haaland, Amerikan siyasetinde daha önce de tarihi başarılara imza atmıştı. 2018 yılında Kongre'ye seçilen ilk iki Yerli Amerikalı kadından biri olan Haaland, 2021 yılında dönemin ABD Başkanı Joe Biden tarafından İçişleri Bakanlığına atanmıştı.

Bu göreve getirilmesiyle ABD tarihinde federal kabinede görev yapan ilk Yerli Amerikalı olarak da tarihe geçmişti. Haaland, şimdi ise New Mexico valiliğini kazanarak siyasi kariyerine yeni bir tarihi başarı ekledi.

TRUMP YÖNETİMİNE MUHALEFET VAADİ

Seçim kampanyası boyunca hayat pahalılığı, sağlık hizmetleri ve çocuk refahı sistemindeki sorunlara odaklanan Haaland, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına karşı çıkacağını da dile getirdi.

Demokrat siyasetçi, sağlık hizmetlerine erişimin artırılması, kamu destekli sağlık sigortası seçeneğinin oluşturulması ve eyaletteki çocuk koruma sisteminin yeniden düzenlenmesi yönünde vaatlerde bulundu.

Haaland, görev süresi dolduğu için yeniden aday olamayan Demokrat Vali Michelle Lujan Grisham'ın yerini alacak.

NEW MEXICO'DA TARİHİ SONUÇ

ABD'nin güneybatısında bulunan New Mexico, Yerli Amerikalı nüfusunun önemli bir bölümünü barındıran eyaletler arasında yer alıyor. Eyalet nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini Yerli Amerikalılar oluşturuyor.

Haaland'ın valiliğe seçilmesi, Yerli Amerikalıların ABD siyasetindeki temsili açısından da tarihi bir dönüm noktası oldu. Demokrat siyasetçi, seçim zaferiyle hem New Mexico'nun hem de ABD'nin siyasi tarihine adını yazdırdı.