Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı - Son Dakika
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Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı

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Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
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Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
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İstanbul'da beklenen şiddetli yağış başlarken, İçişleri Bakanlığı Meteoroloji verilerine dayanarak 4 Kasım Çarşamba günü Marmara başta olmak üzere Ege, Batı Karadeniz ve Akdeniz'deki birçok il için yerel kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı.

İstanbul'da beklenen yağış başlarken, İçişleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine dayanarak 4 Kasım Çarşamba günü için çok sayıda ilde yerel olarak kuvvetli ve şiddetli sağanak uyarısında bulundu.

KUVVETLİ SAĞANAK VE SEL UYARISI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve hortum riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA

Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova ile zamanla Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile İstanbul genelinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı

HATAY VE OSMANİYE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Hatay çevreleri, Osmaniye'nin kuzeyi, Adana'nın doğusu ve Gaziantep'in batısında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yağışların özellikle Hatay'ın Erzin, Dörtyol, Payas ve Hassa ilçeleri ile Osmaniye merkez ve güney çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli seviyeye ulaşması bekleniyor.

BATI KARADENİZ VE EGE BÖLGESİ DE RİSK ALTINDA

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda; Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop'ta yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiği kaydedildi. Aynı zamanda İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Edirne çevreleri ile Manisa ve Balıkesir'in batı kesimlerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini sürdüreceği bildirildi.

Vatandaşların yetkili mercilerce yapılan anlık duyuru ve uyarıları yakından takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

İşte Bakanlığın paylaşımı; 

Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
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    Yorumlar (2)

  • Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    Mersin inşallah güneş olacak..işim varda 0 1 Yanıtla
  • bora aslan bora aslan:
    Allah sokaktaki bütün canlara yardımcı olsun. Şuanda yardım bekleyen kim ne varsa yardım etsin. Amin 0 0 Yanıtla
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