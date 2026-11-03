Kocaeli'de yarın motosiklet ve skuterlere olumsuz hava nedeniyle trafik yasağı geldi - Son Dakika
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Kocaeli'de yarın motosiklet ve skuterlere olumsuz hava nedeniyle trafik yasağı geldi

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Kocaeli Valiliği, kentte olumsuz hava beklendiği için motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin yarın 12.00'den perşembe 06.00'ya kadar trafiğe çıkmasını yasakladı. Yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanıcıları ile motokuryelerin tedbiren yarın saat 12.00'den perşembe günü saat 06.00'ya kadar trafiğe çıkmalarının yasaklandığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de yarın motosiklet ve skuterlere olumsuz hava nedeniyle trafik yasağı geldi - Son Dakika
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