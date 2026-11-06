Yağışların ardından turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi - Son Dakika
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Yağışların ardından turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

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Yağışların ardından turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
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Yağışların ardından turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
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Mert ORDU /İSTANBUL İstanbul'da etkili olan yağışın ardından denizin rengi turkuaza büründü.

Mert ORDU/İSTANBUL İstanbul'da etkili olan yağışın ardından denizin rengi turkuaza büründü. İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan yağışların ardından boğazın rengi turkuaza dönüştü. Boğazın turkuaz rengi Rumelihisarı, Kız Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla birleşince seyirlik görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
İstanbul BoğazıİstanbulGüncelSon Dakika

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