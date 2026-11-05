Gerede\'de akşam başlayan kar yağışı yeşil alanları ve ağaçları beyazlattı

Gerede'de akşam başlayan kar yağışı yeşil alanları ve ağaçları beyazlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gerede'de gün boyu süren sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İlçede etkili olan kar nedeniyle yeşil alanlar ve ağaçların üzeri beyazlarken yağışın gece boyunca sürmesi bekleniyor.
Bolu'nun Gerede ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçe merkezinde gün boyunca devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yoğun şekilde etkili olan yağışla birlikte yeşil alanlar ve ağaçların üzerleri beyazlamaya başladı.
Kar yağışının ilçede gece boyunca etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA
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