8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı

Afyonkarahisar'da Arif Sefa Özdemir isimli şüphelinin farklı noktalarda pompalı tüfekle düzenlediği silahlı saldırılarda, aralarında 2 öğretmenin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Saldırganın ilk olarak kent merkezinde üç çocuk annesi Sevgi Postalcı'yı ağır yaraladığı, ardından Yukarıtandır köyünde öğretmenler Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'yi öldürdüğü belirtildi.

Saldırılarına devam eden şüpheli, Ayazini köyünde Ahmet Uzel, Bekir Toprak ve Noman Toprak'ı, Kıyır köyünde ise Seydi Ahmet Aydoğmuş ile Satı Aydoğmuş çiftini öldürdü. Bölgede İsmail Şen'in de cansız bedenine ulaşıldı.

Cinayetlerin ardından gasp ettiği araçla Eskişehir'e kaçan Özdemir, Seyitgazi ilçesinde aracının çamura saplanması üzerine başka bir otomobili gasp etti. Güvenlik güçlerinin kurduğu uygulama noktasında ekiplere ateş açan şüpheli, bir astsubayın hafif yaralandığı çatışmanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan Özdemir, işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'a götürüldü.

KATLİAMDA AKRABALARINI KAYBEDEN MUHTAR KONUŞTU

Dehşetin yaşandığı Kıyır köyünün muhtarı Lütfü Yaşar, Sabah'a yaptığı açıklamada saldırıda hayatını kaybeden Seydi Ahmet Aydoğmuş ve Satı Aydoğmuş çiftinin akrabaları olduğunu söyledi.

Çiftin Afyonkarahisar merkezdeki pazardan dönerken saldırıya uğradığını anlatan Yaşar, olayın köye yalnızca 300-400 metre mesafede gerçekleştiğini belirtti.

"O AN ORADA OLDUKLARI İÇİN HEDEF OLDULAR"

Muhtar Yaşar, saldırganın öldürdüğü çifti tanımadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aydoğmuş çifti benim akrabam olur. Afyonkarahisar merkezde pazara gitmişler. Saldırı, pazar dönüşü köye 300-400 metre kala yaşanıyor. Saldıran kişi onları, onlar da saldırganı tanımıyor. O an orada oldukları için hedef oluyorlar. Katliam sonrası saldırgan onları çıkarıp aracı gasp ediyor."

"ÖYLE ANLAŞILIYOR Kİ ÖNÜNE ÇIKANA SALDIRIYOR"

Saldırgan ile hayatını kaybedenler arasında herhangi bir husumet bulunmadığını ifade eden Yaşar, cinayetlerin aynı güzergah üzerinde işlendiğine dikkat çekti.

Yaşar, "Bu saldırıyı gerçekleştiren kişi de buralardan değil. Dışarıdan geliyor. Dolayısıyla bir husumet ya da anlaşmazlık söz konusu değil. Saldırının gerçekleştiği yerler ise aynı güzergahta. Yani öyle anlaşılıyor ki önüne çıkana saldırıyor" dedi.

Kıyır Köyü Muhtarı, saldırının ardından olay yerinde çok sayıda pompalı tüfek kartuşu gördüklerini de sözlerine ekledi.