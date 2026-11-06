8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıların ardından Kıyır Köyü Muhtarı Lütfü Yaşar yaşananları anlattı. Saldırıda akrabalarını kaybettiğini belirten Yaşar, "Saldıran kişi onları, onlar da saldırganı tanımıyor. O an orada oldukları için hedef oluyorlar" dedi. Muhtar, saldırganın güzergah boyunca karşılaştığı kişileri hedef aldığını belirterek, "Öyle anlaşılıyor ki önüne çıkana saldırıyor" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'da Arif Sefa Özdemir isimli şüphelinin farklı noktalarda pompalı tüfekle düzenlediği silahlı saldırılarda, aralarında 2 öğretmenin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Saldırganın ilk olarak kent merkezinde üç çocuk annesi Sevgi Postalcı'yı ağır yaraladığı, ardından Yukarıtandır köyünde öğretmenler Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'yi öldürdüğü belirtildi.

Saldırılarına devam eden şüpheli, Ayazini köyünde Ahmet Uzel, Bekir Toprak ve Noman Toprak'ı, Kıyır köyünde ise Seydi Ahmet Aydoğmuş ile Satı Aydoğmuş çiftini öldürdü. Bölgede İsmail Şen'in de cansız bedenine ulaşıldı.

Cinayetlerin ardından gasp ettiği araçla Eskişehir'e kaçan Özdemir, Seyitgazi ilçesinde aracının çamura saplanması üzerine başka bir otomobili gasp etti. Güvenlik güçlerinin kurduğu uygulama noktasında ekiplere ateş açan şüpheli, bir astsubayın hafif yaralandığı çatışmanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan Özdemir, işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'a götürüldü.

8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı

KATLİAMDA AKRABALARINI KAYBEDEN MUHTAR KONUŞTU

Dehşetin yaşandığı Kıyır köyünün muhtarı Lütfü Yaşar, Sabah'a yaptığı açıklamada saldırıda hayatını kaybeden Seydi Ahmet Aydoğmuş ve Satı Aydoğmuş çiftinin akrabaları olduğunu söyledi.

Çiftin Afyonkarahisar merkezdeki pazardan dönerken saldırıya uğradığını anlatan Yaşar, olayın köye yalnızca 300-400 metre mesafede gerçekleştiğini belirtti.

8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı

"O AN ORADA OLDUKLARI İÇİN HEDEF OLDULAR"

Muhtar Yaşar, saldırganın öldürdüğü çifti tanımadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aydoğmuş çifti benim akrabam olur. Afyonkarahisar merkezde pazara gitmişler. Saldırı, pazar dönüşü köye 300-400 metre kala yaşanıyor. Saldıran kişi onları, onlar da saldırganı tanımıyor. O an orada oldukları için hedef oluyorlar. Katliam sonrası saldırgan onları çıkarıp aracı gasp ediyor."

8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı

"ÖYLE ANLAŞILIYOR Kİ ÖNÜNE ÇIKANA SALDIRIYOR"

Saldırgan ile hayatını kaybedenler arasında herhangi bir husumet bulunmadığını ifade eden Yaşar, cinayetlerin aynı güzergah üzerinde işlendiğine dikkat çekti.

Yaşar, "Bu saldırıyı gerçekleştiren kişi de buralardan değil. Dışarıdan geliyor. Dolayısıyla bir husumet ya da anlaşmazlık söz konusu değil. Saldırının gerçekleştiği yerler ise aynı güzergahta. Yani öyle anlaşılıyor ki önüne çıkana saldırıyor" dedi.

Kıyır Köyü Muhtarı, saldırının ardından olay yerinde çok sayıda pompalı tüfek kartuşu gördüklerini de sözlerine ekledi.

8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiasıAfyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası 8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika 8 kişiyi öldüren katliam zanlısı, "MİT görevlisiyim" deyip otomobili gasbetmiş8 kişiyi öldüren katliam zanlısı, "MİT görevlisiyim" deyip otomobili gasbetmiş 8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana "Ben bu köylüyüm" demiş8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana "Ben bu köylüyüm" demiş Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın boşandığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildiAfyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın boşandığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildi
GüncelGündemAfyonAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Eski Bakan’ın eşi ve eski SPK Başkanı için karar verildi Eski Bakan'ın eşi ve eski SPK Başkanı için karar verildi
Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırganın boşandığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildi Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın boşandığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildi
8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana “Ben bu köylüyüm“ demiş 8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana "Ben bu köylüyüm" demiş
Vincenzo Italiano: 3 puanı çöpe attık, çok sinirliyim Vincenzo Italiano: 3 puanı çöpe attık, çok sinirliyim
İsrail’de muhalefet 67 vekile ulaştı, Herzog kararını pazar günü açıklayacak İsrail'de muhalefet 67 vekile ulaştı, Herzog kararını pazar günü açıklayacak
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
Seçimi kaybeden Trump’tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz Seçimi kaybeden Trump'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz
08:52
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı Fenerbahçe’de ayrılık depremi
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
08:49
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
08:31
Trabzonspor’da Thomas Reis ile ilk 7 maçlık seri sona erdi
Trabzonspor'da Thomas Reis ile ilk! 7 maçlık seri sona erdi
08:29
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
08:12
İstanbul’da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı Para istemiyor, tek şartı var
İstanbul'da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı! Para istemiyor, tek şartı var
07:58
İngiltere’de korkutan tablo Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi
İngiltere'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi
07:54
Akın Gürlek’ten Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
07:49
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
07:48
Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı
07:45
Kartepe’nin milyonluk oteli harabeye döndü Son hali içler acısı
Kartepe'nin milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı
07:34
Trump seçim hezimetinin faturasını Savunma Bakanı Hegseth’e kesti
Trump seçim hezimetinin faturasını Savunma Bakanı Hegseth'e kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 08:58:59. #.0.2#
SON DAKİKA: 8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android