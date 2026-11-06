Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular
Haber Videosu

Fenerbahçe-Liverpool maçında giydiği çorapları satışa çıkarıp gelirini devlet korumasındaki çocuklara bağışlayacağını açıklayan sosyal medya fenomeni Ersan Daymont hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, çocukların kişisel imaj çalışmalarına alet edilmesini kabul etmediklerini belirterek paylaşımın kaldırılmasını ve erişimin engellenmesini talep etti. Ayrıca bağış yapılan vakfın Bakanlığa bağlı olmadığı açıklandı.

Fenerbahçe- Liverpool karşılaşması sırasında yaptığı çorap paylaşımıyla dikkat çeken sosyal medya fenomeni Ersan Daymont hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Daymont, karşılaşmayı izlerken "Totem yapıyorum" diyerek giydiği çorapları göstermiş, golün ardından bu çorapları satışa çıkaracağını ve elde edeceği geliri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını açıklamıştı. Bakanlık ise 5 Kasım 2026 tarihli yazılı açıklamasında, söz konusu paylaşımın kabul edilemez olduğunu bildirdi.

BAKANLIKTAN ÇORAP PAYLAŞIMINA SERT TEPKİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni E.D.'nin bir futbol müsabakasında giydiği çorapları satışa çıkaracağını ve buradan elde edeceği gelirleri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını açıklaması üzerine kamuoyuna yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "Devlet koruması altındaki çocuklarımızın kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesi ve bu sürecin Bakanlığımızın resmi sosyal medya hesaplarının etiketlenmesi yoluyla bir gösteri şeklinde sunulması hiçbir suretle kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

ERSAN DAYMONT HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bakanlık, söz konusu paylaşım nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301/1. maddesinde düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçu kapsamında değerlendirilmesi talebiyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Ayrıca paylaşımın kaldırılması ve erişimin engellenmesi için de başvuruda bulunulduğu açıklandı.

BAĞIŞ YAPILAN VAKIF BAKANLIĞA BAĞLI DEĞİL

Bakanlık açıklamasında, Daymont'un paylaştığı dekontta alıcı olarak belirtilen vakfa ilişkin de önemli bir ayrıntıya dikkat çekildi. Söz konusu vakfın Bakanlık bünyesinde yer alan bir kuruluş olmadığı, ayrı tüzel kişiliğe sahip bir sivil toplum kuruluşu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu vakfa yapılan bir bağışın, Bakanlığımıza veya Bakanlığımızın bakım ve koruması altındaki çocuklara yapılmış bir bağış olarak sunulması kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaktadır" denildi.

"ÇOCUKLARIMIZIN KİŞİSEL İMAJ ÇALIŞMALARINA ALET EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakanlık, açıklamasının sonunda devlet koruması altındaki çocukların kişisel imaj ve algı çalışmalarına alet edilmesine karşı gerekli adımların atılacağını bildirdi.

Açıklamada, "Bakanlığımız, çocuklarımızı kişisel imaj ve algı çalışmalarına alet eden, devletimizin bakım ve koruma hizmetlerini itibarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişime karşı gerekli hukuki ve idari tedbirleri kararlılıkla almayı sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı ise şu şekilde; "Sosyal medya fenomeni E.D.'nin, bir futbol müsabakasında giydiği çorapları satışa çıkaracağını ve buradan elde edeceği gelirleri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını açıklaması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Devlet koruması altındaki çocuklarımızın kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesi ve bu sürecin Bakanlığımızın resmi sosyal medya hesaplarının etiketlenmesi yoluyla bir gösteri şeklinde sunulması hiçbir suretle kabul edilemez.

Bakanlığımızca, söz konusu sosyal medya paylaşımının 5237 sayılı Kanun'un 301/1. maddesinde düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçu kapsamında değerlendirilmesi talebiyle suç duyurusunda bulunulmuş; ayrıca içeriğin çıkarılması ve engellenmesi talep edilmiştir.

Ayrıca söz konusu kişinin paylaştığı dekontta alıcı olarak belirtilen vakıf, Bakanlığımız bünyesinde yer alan bir kuruluş olmayıp ayrı bir tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşudur. Bu vakfa yapılan bir bağışın, Bakanlığımıza veya Bakanlığımızın bakım ve koruması altındaki çocuklara yapılmış bir bağış olarak sunulması kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaktadır.

Bakanlığımız, çocuklarımızı kişisel imaj ve algı çalışmalarına alet eden, devletimizin bakım ve koruma hizmetlerini itibarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişime karşı gerekli hukuki ve idari tedbirleri kararlılıkla almayı sürdürecektir."

Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular
Aile Ve Sosyal Politikalar BakanlığıAile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıSosyal MedyaFenerbahçeLiverpoolGüncelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • Ahmet aydın Ahmet aydın:
    görgüsüz sosyal medya fenomenleri türedi... sosyal medya fenomeni de nedir kardeşim,bir meslekmidir yada sanat mıdır nedir.. bunların hepsini yasaklamanız gerekir 1 0 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Git onu validene ver navat en son böyle yapan Haluk Eko nun yanında 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Eski Bakan’ın eşi ve eski SPK Başkanı için karar verildi Eski Bakan'ın eşi ve eski SPK Başkanı için karar verildi
Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırganın boşandığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildi Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın boşandığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildi
8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana “Ben bu köylüyüm“ demiş 8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana "Ben bu köylüyüm" demiş
Vincenzo Italiano: 3 puanı çöpe attık, çok sinirliyim Vincenzo Italiano: 3 puanı çöpe attık, çok sinirliyim
İsrail’de muhalefet 67 vekile ulaştı, Herzog kararını pazar günü açıklayacak İsrail'de muhalefet 67 vekile ulaştı, Herzog kararını pazar günü açıklayacak
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
Seçimi kaybeden Trump’tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz Seçimi kaybeden Trump'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz
8 kişiyi öldüren katliam zanlısı, “MİT görevlisiyim“ deyip otomobili gasbetmiş 8 kişiyi öldüren katliam zanlısı, "MİT görevlisiyim" deyip otomobili gasbetmiş
8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika 8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Kartepe’nin milyonluk oteli harabeye döndü Son hali içler acısı Kartepe'nin milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı
Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
08:52
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı Fenerbahçe’de ayrılık depremi
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
08:49
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
08:31
Trabzonspor’da Thomas Reis ile ilk 7 maçlık seri sona erdi
Trabzonspor'da Thomas Reis ile ilk! 7 maçlık seri sona erdi
08:29
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
08:12
İstanbul’da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı Para istemiyor, tek şartı var
İstanbul'da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı! Para istemiyor, tek şartı var
07:58
İngiltere’de korkutan tablo Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi
İngiltere'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi
07:54
Akın Gürlek’ten Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
07:49
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
07:48
Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı
07:45
Kartepe’nin milyonluk oteli harabeye döndü Son hali içler acısı
Kartepe'nin milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı
07:34
Trump seçim hezimetinin faturasını Savunma Bakanı Hegseth’e kesti
Trump seçim hezimetinin faturasını Savunma Bakanı Hegseth'e kesti
07:22
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
07:05
8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika
8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika
06:41
8 kişiyi öldüren katliam zanlısı, “MİT görevlisiyim“ deyip otomobili gasbetmiş
8 kişiyi öldüren katliam zanlısı, "MİT görevlisiyim" deyip otomobili gasbetmiş
06:21
Benzinde 6 lira 8 kuruşluk indirim pompaya yansıdı
Benzinde 6 lira 8 kuruşluk indirim pompaya yansıdı
06:07
BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ’nin faaliyet iznini kaldırdı
BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet iznini kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 09:01:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android