Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular

Fenerbahçe- Liverpool karşılaşması sırasında yaptığı çorap paylaşımıyla dikkat çeken sosyal medya fenomeni Ersan Daymont hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Daymont, karşılaşmayı izlerken "Totem yapıyorum" diyerek giydiği çorapları göstermiş, golün ardından bu çorapları satışa çıkaracağını ve elde edeceği geliri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını açıklamıştı. Bakanlık ise 5 Kasım 2026 tarihli yazılı açıklamasında, söz konusu paylaşımın kabul edilemez olduğunu bildirdi.

BAKANLIKTAN ÇORAP PAYLAŞIMINA SERT TEPKİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni E.D.'nin bir futbol müsabakasında giydiği çorapları satışa çıkaracağını ve buradan elde edeceği gelirleri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını açıklaması üzerine kamuoyuna yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "Devlet koruması altındaki çocuklarımızın kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesi ve bu sürecin Bakanlığımızın resmi sosyal medya hesaplarının etiketlenmesi yoluyla bir gösteri şeklinde sunulması hiçbir suretle kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

ERSAN DAYMONT HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bakanlık, söz konusu paylaşım nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301/1. maddesinde düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçu kapsamında değerlendirilmesi talebiyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Ayrıca paylaşımın kaldırılması ve erişimin engellenmesi için de başvuruda bulunulduğu açıklandı.

BAĞIŞ YAPILAN VAKIF BAKANLIĞA BAĞLI DEĞİL

Bakanlık açıklamasında, Daymont'un paylaştığı dekontta alıcı olarak belirtilen vakfa ilişkin de önemli bir ayrıntıya dikkat çekildi. Söz konusu vakfın Bakanlık bünyesinde yer alan bir kuruluş olmadığı, ayrı tüzel kişiliğe sahip bir sivil toplum kuruluşu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu vakfa yapılan bir bağışın, Bakanlığımıza veya Bakanlığımızın bakım ve koruması altındaki çocuklara yapılmış bir bağış olarak sunulması kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaktadır" denildi.

"ÇOCUKLARIMIZIN KİŞİSEL İMAJ ÇALIŞMALARINA ALET EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakanlık, açıklamasının sonunda devlet koruması altındaki çocukların kişisel imaj ve algı çalışmalarına alet edilmesine karşı gerekli adımların atılacağını bildirdi.

Açıklamada, "Bakanlığımız, çocuklarımızı kişisel imaj ve algı çalışmalarına alet eden, devletimizin bakım ve koruma hizmetlerini itibarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişime karşı gerekli hukuki ve idari tedbirleri kararlılıkla almayı sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı ise şu şekilde; "Sosyal medya fenomeni E.D.'nin, bir futbol müsabakasında giydiği çorapları satışa çıkaracağını ve buradan elde edeceği gelirleri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını açıklaması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Devlet koruması altındaki çocuklarımızın kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesi ve bu sürecin Bakanlığımızın resmi sosyal medya hesaplarının etiketlenmesi yoluyla bir gösteri şeklinde sunulması hiçbir suretle kabul edilemez.

Bakanlığımızca, söz konusu sosyal medya paylaşımının 5237 sayılı Kanun'un 301/1. maddesinde düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçu kapsamında değerlendirilmesi talebiyle suç duyurusunda bulunulmuş; ayrıca içeriğin çıkarılması ve engellenmesi talep edilmiştir.

Ayrıca söz konusu kişinin paylaştığı dekontta alıcı olarak belirtilen vakıf, Bakanlığımız bünyesinde yer alan bir kuruluş olmayıp ayrı bir tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşudur. Bu vakfa yapılan bir bağışın, Bakanlığımıza veya Bakanlığımızın bakım ve koruması altındaki çocuklara yapılmış bir bağış olarak sunulması kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaktadır.

Bakanlığımız, çocuklarımızı kişisel imaj ve algı çalışmalarına alet eden, devletimizin bakım ve koruma hizmetlerini itibarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişime karşı gerekli hukuki ve idari tedbirleri kararlılıkla almayı sürdürecektir."