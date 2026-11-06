Bakırköy'de yayalara çarpan araç sürücüsü gözaltında, 18 yaşındaki genç kız öldü - Son Dakika
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Bakırköy'de yayalara çarpan araç sürücüsü gözaltında, 18 yaşındaki genç kız öldü

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Bakırköy Şenlikköy'de hafif ticari aracın yayalara çarpması sonucu 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kadın yaralandı. Aracın sürücüsü gözaltına alınırken yaralıların tedavisi sürüyor.

Bakırköy'de hafif ticari aracın yolun karşısına geçen yayalara çarptığı kazada 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kadın yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih istikametine giden 26 AIF 431 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçen 4 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 18 yaşındaki A.V. adlı genç kız ile 3 kadın yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan A.V., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan bir kişi ile diğer yaralıların tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle cadde kapanırken, trafik polis ekiplerinin kontrolünde sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından araç, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya karışan aracın sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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