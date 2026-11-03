İlk kar için tarih verildi! Rusya\'dan geliyor, hava buz kesecek

Türkiye, Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Çarşamba gününden itibaren yurdun büyük bölümünde etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle sıcaklıklar 8 derece birden düşecek. İstanbul'da 12, Ankara'da ise 11 dereceye kadar gerileyecek sıcaklıklarla birlikte bazı illerde kar yağışı da görülecek.

BUGÜN YURT GENELİNDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz (Adana ve Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Mardin hariç) ile Samsun, Gümüşhane, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Yağışların Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL'DA YAĞMUR YENİDEN KUVVETLENECEK

İstanbul'da dün akşam saatlerinde su baskınlarına neden olan sağanak yağış, sabaha doğru etkisini kaybetti. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanırken, dışarıda bulunan vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise çevredeki kapalı alanlara sığındı.

Kentte yağmurun bugün öğleden sonra yeniden kuvvetlenmesi bekleniyor. Yarın da sağanak şeklinde devam edeceği tahmin edilen yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları kademeli olarak düşecek.

RUSYA ÜZERİNDEN SOĞUK HAVA GELİYOR

Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası, çarşamba gününden itibaren Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yağışlı hava dalgasının beraberinde kış soğuklarını getireceğini söyledi.

Hafta başında birçok şehirde sıcaklıkların 18-20 derece bandında seyrettiğini hatırlatan Çalışkan, "Bu soğuk havayla birlikte özellikle kuzey hatta; yani İstanbul, Karadeniz bölgesi ve iç kesimlerde hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek. Perşembe günü İstanbul'daki hava sıcaklığı 12 dereceye inecek. Ankara'da da hava sıcaklığı 11 dereceye inecek." ifadelerini kullandı.

BAZI ŞEHİRLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Soğuk hava dalgasının bazı şehirlerde mevsimin ilk kar yağışını da beraberinde getirmesi bekleniyor. Hafta sonuna doğru Rize'nin yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane, Erzurum ve Kars çevrelerinde kar yağışı tahmin ediliyor.

Özellikle yüksek kesimlere çıkmayı planlayan vatandaşları uyaran Çalışkan, "Yaylalara çıkmayı düşünenler varsa; perşembe-cumartesi aralığında bu bölgelerdeki yoğun kar yağışı trafiği aksatabilir." dedi.

EGE VE AKDENİZ'DE GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dilek Çalışkan, perşembe gününden itibaren bu bölgelerde güneşli havanın yeniden etkili olacağını belirtti.

Ancak yağışların sona ermesine rağmen Ege ve Akdeniz'de de hava sıcaklıkları geçen haftaya göre daha düşük seyredecek.