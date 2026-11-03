Ordu Altınordu'da zabıta, dilencinin üzerinde 21 bin 932 lira buldu - Son Dakika
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Ordu Altınordu'da zabıta, dilencinin üzerinde 21 bin 932 lira buldu

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Ordu Altınordu\'da zabıta, dilencinin üzerinde 21 bin 932 lira buldu
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Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri, Düz Mahallesi'nde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişiye idari işlem uyguladı. Zabıta Müdürlüğüne getirilen dilencinin üzerinde yapılan aramada bulunan 21 bin 932 liraya el konuldu.

Ordu'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 21 bin 932 lira bulundu.

ZABITADAN DİLENCİ DENETİMİ

Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, Düz Mahallesi'nde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişiye idari işlem uyguladı.

ÜZERİNDEN ÇIKAN PARAYA EL KONULDU

Zabıta Müdürlüğüne getirilen dilencinin üzerinde yapılan aramada bulunan 21 bin 932 liraya el konuldu.

Kaynak: AA
Altınordu BelediyesiZabıtaGüncelOrduSon Dakika

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