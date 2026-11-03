34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı

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34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı
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34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı
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İçişleri Bakanlığı, Nevşehir merkezli 34 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 100 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken, 1 milyar lira değerindeki mal varlığına ve suç gelirine el konuldu.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 7 aylık projeli çalışma kapsamında, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Nevşehir merkezli 34 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 100 şüpheli yakalanırken, suç gelirlerinin aktarılmasında kullanılan yöntemlere ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

EĞLENCE MEKANI ÜZERİNDEN BAĞLANTI KURMUŞLAR

Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin özellikle Nevşehir'in Avanos ilçesindeki bir eğlence mekanı ve Adana'daki bazı şüphelilerle bağlantılı olarak faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Şüphelilerin komisyon karşılığında banka hesabı bilgilerini topladıkları ve yasa dışı bahisten suç geliri elde ettikleri tespit edildi. Elde edilen paraların kripto para borsaları ve kuyumcular üzerinden aklandığı, 6 kuyumcunun da bu süreçte rol aldığı belirlendi.

34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı

HESAPLARDA 20 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Mali incelemelerde, şüphelilerin açtırdığı şirketler ve şahıslara ait banka hesaplarında yaklaşık 20 milyar TL işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik incelemeler kapsamında şüphelilere ait mal varlıkları da mercek altına alındı.

34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı

34 İLDE 181 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyonlar Nevşehir merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta gerçekleştirildi.

Toplam 181 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlara 818 polis, 40 özel harekat personeli, 2 insansız hava aracı (İHA) ve 1 narkotik dedektör köpeği katıldı.

34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı

100 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 11 KİŞİ ARANIYOR

Operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı. Ayrıca 7 şüphelinin başka suçlardan tutuklu olduğu, 4 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı

1 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonlarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 26 şüpheliye ait 23 taşıt, 30 taşınmaz ve yaklaşık 1 milyar TL değerindeki suç gelirine el konuldu.

İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda görev alan emniyet personelini, Nevşehir Emniyet Müdürlüğünü ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığını tebrik etti.

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İçişleri BakanlığıNevşehirGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • sezaidurann10 sezaidurann10:
    Ulkede ne kadar dolandirici ne kadar ahlak siz ne kadar kara para aklayan varmış be siz hala aklanmsya devam Edln slz 2 1 Yanıtla
  • Yalçın Koçyiğit Yalçın Koçyiğit:
    Yasal bahis, kumar ve kara para aklama helal; yasa dışı bahis, kumar ve kara para aklama haram mı? Yasal ise adı Bahis yasa dışı ise Kumar mı oluyor? Bahis ve Kumar haramsa bu kanun koyucular neyin peşinde??? Müslümansanız hadi yurt içindeki tüm bahis ve piyango toto loto kazıkazan vs. hepsini kaldırın da görelim... 1 0 Yanıtla
  • halksinhaklisin halksinhaklisin:
    günaydın. daha dünün çocuğu altında milyonluk araçlarla geziyor yeni mi fark ettiniz ? esnafın ibanına takılıyorsunuz arka bahçede milyar para dolanıyor 1 0 Yanıtla
  • Burak üstün Burak üstün:
    ülkede gerçekten devlet diye bişey yokmuş önüne gelen yasadışı yoldan milyarder olmuş olan halka olmuş önüne gelen yemiş ülkeyi 1 0 Yanıtla
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