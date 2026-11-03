Şehrin göbeğinde pes dedirten görüntü! Ateşe verip fotoğraf çektirdiler

Sibel Suçsuzer:

Sen Ak değil.Kara zihniyetin Karası olmalısın.Yeni yüzyıl dedikleri ülkedesin farkındamısın.Çarpım tablosunu bile öğretmeyen ama matematik çözmeye çalışan eğitimin getirdiği GENÇLİK BU.Yazık sizin gibiler CUMHURİYETİ haketmiyorsunuz.Onun için yaşamayın bu ülkede