Şehrin göbeğinde pes dedirten görüntü! Ateşe verip fotoğraf çektirdiler - Son Dakika
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Şehrin göbeğinde pes dedirten görüntü! Ateşe verip fotoğraf çektirdiler

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Şehrin göbeğinde pes dedirten görüntü! Ateşe verip fotoğraf çektirdiler
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Şehrin göbeğinde pes dedirten görüntü! Ateşe verip fotoğraf çektirdiler
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İzmir'de bir palmiye ağacını ateşe verip önünde poz veren ve olayı alkışlayan gençlere ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, vatandaşlar emniyet güçlerinden şüphelilerin yakalanmasını istedi.

İzmir’de okul bahçesindeki palmiye ağacını ateşe veren gençler, alevlerin önünde fotoğraf çektirip olayı alkışlarla kutladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek şahısların tespiti ve cezalandırılması için çağrıda bulundu.

GüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ela Bellia Ela Bellia:
    Çağdaş izmirin gençliği yaşasın laik genclik 6 8 Yanıtla
  • A. Ak A. Ak:
    atatürkün çocukları 8 3 Yanıtla
    Savaş Özcan Savaş Özcan:
    Akgenclik 0 4
  • nmndgn5858 nmndgn5858:
    işte Z kuşağı maşallah kafalar zehir gelecek emin ellerde 6 1 Yanıtla
  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Suçlu veya suçlular adli kontrol şartıyla serbest bırakılırsa başka ağaçları yakıp çevreye tekrar zarar vereceklerdir. 2 0 Yanıtla
  • Sibel Suçsuzer Sibel Suçsuzer:
    Sen Ak değil.Kara zihniyetin Karası olmalısın.Yeni yüzyıl dedikleri ülkedesin farkındamısın.Çarpım tablosunu bile öğretmeyen ama matematik çözmeye çalışan eğitimin getirdiği GENÇLİK BU.Yazık sizin gibiler CUMHURİYETİ haketmiyorsunuz.Onun için yaşamayın bu ülkede 0 0 Yanıtla
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