İngiliz siyasetinde deprem! Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti - Son Dakika
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İngiliz siyasetinde deprem! Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti

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İngiliz siyasetinde deprem! Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti
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BBC’nin ünlü sunucusu Laura Kuenssberg, anı kitabında bir bakan ve partnerinin otel odasında üçlü ilişki teklif ettiğini iddia etti. Skandal itiraf, İngiliz siyasetinde büyük yankı uyandırdı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin en kıdemli ve tanınan ekran yüzlerinden biri olan Laura Kuenssberg, siyaset dünyasını sarsacak bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Bu hafta piyasaya çıkacak olan Pay Attention (Dikkat Edin) adlı anı kitabında meslek hayatındaki karanlık anları anlatan 50 yaşındaki ünlü sunucu, görevdeki bir bakan ve partneri tarafından otel odasında üçlü ilişkiye (threesome) davet edildiğini iddia etti.

"Danışman Bekliyordum, Üst Düğmeleri Açık Bir Bakanla Karşılaştım"

Deneyimli gazeteci Laura Kuenssberg, olay yaratacak bu gizli karşılaşmanın bir parti kongresi sırasında yaşandığını belirtti. Otel odasında bakanın yanı sıra bir siyasi danışmanın da bulunacağını düşünerek odaya gittiğini söyleyen Kuenssberg, içeri girdiğinde akıllara durgunluk veren bir manzara ile karşılaştı.

Odaya adım attığında, gömleğinin düğmeleri sonuna kadar açık olan bir bakanın yatakta uzandığını ve partnerinin de yanında beklediğini gören ünlü sunucu, ortamın bir anda cinsel bir davete dönüştüğünü fark etti. O an hissettiği büyük şoku ve rahatsızlığı anlatan Kuenssberg, "Belki teklif ediyorlardı, belki de etmiyorlardı. Belki de durumu tamamen yanlış anladım ama son derece rahatsız edici bir ortamdı. İçkimi hızla bitirip oradan kaçtım" ifadelerini kullandı.

"Bu Sırrı Mezara Götüreceğim!"

İngiliz basınının ısrarlı sorularına rağmen ahlaksız teklifte bulunan bakanın ismini ve partisini açıklamayan Kuenssberg, The Mail on Sunday gazetesine verdiği demeçte net bir duruş sergileyerek, "Güzel deneme ama bu ismi asla öğrenemeyeceksiniz, bu sırrı kendimle birlikte mezara götüreceğim" dedi.

Tiyatroda Taciz Skandalı ve Özel Korumalar

Ünlü gazetecinin itirafları sadece otel odasındaki skandalla da sınırlı kalmadı. Kuenssberg, geçmişte bir tiyatro gecesinde başka bir üst düzey siyasi figür tarafından da açıkça elle taciz edildiğini (groped) ve o andan itibaren o siyasetçiyle tüm bağını kopardığını açıkladı.

Siyaset koridorlarında kadın gazetecilerin karşılaştığı zorluklara ve tehlikelere dikkat çeken ünlü sunucu, maruz kaldığı tehditler, cinsel içerikli ağır hakaretler ve siyasi baskılar nedeniyle bir dönem BBC yönetiminin güvenliği sağlamak adına kendisine özel korumalar tutmak zorunda kaldığını da sözlerine ekledi. İngiltere gündemine bomba gibi düşen bu iddiaların ardından, gözler söz konusu bakanın kim olduğuna ve siyaset dünyasından gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

İngiliz siyasetinde deprem! Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti
İngiltereDepremBbcSon Dakika

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