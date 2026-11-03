Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor - Son Dakika
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Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor

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Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
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Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
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AK Parti'de önümüzdeki günlerde yeni bir kongre sürecinin başlayabileceği ve parti yönetiminde kapsamlı bir değişime gidilebileceği öne sürüldü. Ankara kulislerini hareketlendirecek iddiaya göre, partideki yenilenme sürecinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne de yansıyabileceği ve bazı bakanların değişebileceği konuşuluyor.

Ankara'da uzun bir aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde revizyon yapılabileceğine yönelik beklentiler yeniden gündeme geldi. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında AK Parti'de kongre süreci yaşanabileceğini ve bu süreçte parti yönetimiyle birlikte kabinede de değişiklikler olabileceğini öne sürdü.

AK PARTİ'DE YENİ KONGRE SÜRECİ İDDİASI

AK Parti'nin önümüzdeki dönemde yeni bir kongre sürecine girebileceğini belirten Burhan, parti yönetiminde değişim ve yenilenme yaşanabileceğini ifade etti.

Burhan, "AK Parti'de önümüzdeki günlerde bir kongre süreci yaşanmasını bekliyorum. Öncelikle AK Parti'de bir kongre yapılacağını öngörüyorum" dedi.

KABİNEDE DE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Olası değişim sürecinin yalnızca parti yönetimiyle sınırlı kalmayabileceğini dile getiren Burhan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de bazı değişikliklerin gündeme gelebileceğini öne sürdü.

Burhan, "Partide bir değişim, bir yenilenme, hatta kabinede de bazı değişiklikler olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • yücel bozdemir yücel bozdemir:
    o kabine defalarca değişti. ülkede değişen bir şey olmadı 10 1 Yanıtla
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Reis bu ülke için çalıştığın yeter emeklilik vaktin gelmiş. 0 0
  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Enflasyon tek haneli rakamlara düşecek derken, mazot üç haneli oldu. 4 2 Yanıtla
  • Salih Yas Salih Yas:
    Organize işler devam ediyor.Oyuncu değişikliği 5 0 Yanıtla
  • yilmazoztop52 yilmazoztop52:
    olması gerekir dağın tepesinde çizme giyen bakan lazım topuklu ayakkabıyı ayagından hiç çıkarmayan bakan anlamaz koylünün halinden 2 0 Yanıtla
  • ALİ YILDIRIM ALİ YILDIRIM:
    köşe kapmaca devam 1 0 Yanıtla
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