Kılıçdaroğlu\'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında gündemi sarsan fon vurgununa ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu. Siyasiler ve bürokratlar arasındaki kirli ilişkilere dikkat çeken Kılıçdaroğlu, yolsuzluğa adı karışan isimlerin dokunulmazlıklarının derhal kaldırılması çağrısında bulundu.

"DOLANDIRICI SİYASETÇİLERİN MECLİS'TE YERİ YOK"

Fon vurgununun cumhuriyet tarihinin en büyük soygunlarından biri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, organize bir yapının varlığına işaret ederek "Bu çapta büyük bir dolandırıcılıkta siyasetçilerin eli olmazsa olmaz. Bu siyasetçilerin dokunulmazlıklarının da süratli bir şekilde kaldırılması lazım. Yolsuzluk, hırsızlık yapanların, vatandaşı soyanların bu çatı altında yeri olmaması lazım. Eğer burası Atatürk'ün kurduğu bir Meclis'se hırsızlık yapanların bu çatı altında yeri yoktur. Kirli siyasetçilerle, kirli bürokratlar el ele verdiler devletin kurumlarında vatandaşı soydular. Fon vurgununun özeti budur. Fon vurgunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gördüğü en büyük vurgundur" ifadelerine yer verdi.

"SARAY'A YAKIN OLANLARIN TAMAMI BU İŞİN İÇİNDE"

Süreçteki denetimsizliğe ve borsa hareketlerine tepki gösteren CHP Lideri, yabancı kuruluşların uyarılarına dikkat çekerek eleştirilerini sürdürdü: "Borsada hisseler tam 1424 kat artmış. Kimseden tık yok. Neden? E bürokrat işin içinde, siyasetçi işin içinde. Saray'a yakın olanların tamamı bu işin içinde. Yabancı denetleme kuruluşları diyorlar ki Borsa İstanbul'da bir şeyler oluyor. Onlar uyarıyor, iş ondan sonra patlıyor."

"ÖRGÜTLÜ SUÇ KAPSAMINDA YARGILANMALILAR"

Soruşturmanın tüm partilere ve isimlere eşit mesafede uzanması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Fon vurgunu yapanların kimliğine, partisine, kim olduğuna bakılmaksızın hepsinin listesinin açıklanması ve örgütlü suç kapsamında yargılanması lazım. Elimize bir fırsat geçti. Bu yolsuzluğun geldiği yer sıradan bir yer değil. Bürokratlarla siyasiler vatandaşı soyuyorsa, şapkamızı önümüze koymak zorundayız."