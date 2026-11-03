Fon tasfiyeleri kapsamında 97,3 milyar lira hesaplara yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fon tasfiyeleri kapsamında 97,3 milyar lira hesaplara yatırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon tasfiyeleri kapsamında 97,3 milyar lira hesaplara yatırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşti. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olağan ve olağanüstü tüm tasfiyelerde toplam 100 fonda 247 bin 839 yatırımcıya 97,3 milyar lira ödeme yapılmıştır" denildi.

Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin geri ödeme takvimi işliyor. İletişim Başkanlığı, 30 Ekim itibarıyla olağan ve olağanüstü tasfiye kapsamında 100 fonda toplam 247 bin 839 yatırımcıya 97,3 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı. Yetkili kurumların denetimlerinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen yatırımcıların ise ara ödemelerin dışında bırakıldığı bildirildi.

29,3 MİLYAR TL HESAPLARA YATIRILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, TBMM'de 22 Ekim 2026 tarihinde kabul edilen 7596 sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 27 Ekim tarihli kararı doğrultusunda, olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemelerin 30 Ekim'de başladığı belirtildi.

Bu kapsamda Atlas, Pusula ve Tera Portföy Yönetim Şirketlerinin oluşturduğu fonlarda toplam 29,3 milyar TL'nin yatırımcıların hesaplarına yatırıldığı bildirildi.

100 FONDA 97,3 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef Portföy Yönetim Şirketlerinin oluşturduğu fonların olağan tasfiye sürecinde ise 93 fonda 68 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.

Böylece 30 Ekim itibarıyla olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 100 fonda 247 bin 839 yatırımcıya 97,3 milyar TL ödeme yapıldığı açıklandı.

178 BİN YATIRIMCININ ANAPARASI ÖDENDİ

İletişim Başkanlığı, bugüne kadar yürütülen tasfiye süreçlerinde 178 bin 537 tekil yatırımcıya nakdi ve ayni olarak yaklaşık 76 milyar TL ödeme yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu yatırımcıların anapara tutarlarının ödendiği vurgulandı.

HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDENLER KAPSAM DIŞINDA

Yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilen denetimlerde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen yatırımcıların ara ödeme kapsamına alınmadığı belirtildi.

Ödemelerin, para piyasası fonlarından başlanarak en düşük fon katılma payına sahip yatırımcıdan en yüksek paya sahip yatırımcıya doğru sürdürüleceği ifade edildi.

Bu yöntemle mümkün olan en fazla sayıda yatırımcıya ödeme yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

ÖDEMELER BU HAFTA DA DEVAM EDECEK

İletişim Başkanlığı, tasfiye sürecinden sorumlu kurumların koordinasyonunda ara ödemelerin bu hafta içerisinde de devam edeceğini duyurdu.

Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildiBakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi 2 Kasım 2026 kararıyla Gökhan Elibol Takasbank genel müdürlüğüne vekaleten atandı2 Kasım 2026 kararıyla Gökhan Elibol Takasbank genel müdürlüğüne vekaleten atandı Fon soruşturmasında 6 kişiye gözaltı kararı! SPK’nın eski Başkan Vekili Usca da aralarındaFon soruşturmasında 6 kişiye gözaltı kararı! SPK’nın eski Başkan Vekili Usca da aralarında Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandıEski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı İş insanı Sütşurup'un kız kardeşinin aracı ateşe verildi! Şapkalılar şüphesiİş insanı Sütşurup'un kız kardeşinin aracı ateşe verildi! Şapkalılar şüphesi
Cumhurbaşkanı YardımcısıFon SoruşturmasıFon kriziEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Ya bir kaç fon hariç kimseye 1 lira bile yatmadı, vurguncuya gönüllü iade, mağdura gelince cumadan cumaya sadaka, ne güzel İstanbul. 0 0 Yanıtla
  • Mutlu SÜTÇÜ Mutlu SÜTÇÜ:
    İlk önce Müteahhitlerin hakedişlerini ödeyin. Bu hakedişe bağlı binlerce kişide mağdur. 0 0 Yanıtla
  • Mutlu SÜTÇÜ Mutlu SÜTÇÜ:
    İade edildiği söylenilen 18 milyar ile 97 milyarı hazineden para kullanmadan nasıl ödediniz. Anlatın dileyelim. Değişik bir matematik. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti İşte yeni oran Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran
Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır
Yayında “Rahmet okumayan“ Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu Yayında "Rahmet okumayan" Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu
Pilot işinden oldu Cristiano Ronaldo’nun özel jetinde skandal iddia Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia
Deniz Undav RAMS Park’a çıktı, yaptığı olay oldu Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu
Hızlı tren hattında büyük skandal Tapu müdürü de tutuklandı Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı
Kentin göz bebeği Tarih boyunca 14 uygarlık burada yaşadı Kentin göz bebeği! Tarih boyunca 14 uygarlık burada yaşadı
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı 9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı
13:36
Şampiyonlar Ligi’nde futbol şöleni Hangi maç hangi kanalda
Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni! Hangi maç hangi kanalda?
13:27
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
12:39
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
12:28
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Korece teşekkürü damga vurdu
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu
11:56
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
11:42
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
11:18
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 13:48:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Fon tasfiyeleri kapsamında 97,3 milyar lira hesaplara yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android