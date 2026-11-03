Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi! İşte kazanan

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta Alman temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak kritik mücadele öncesinde takımların performansı ve olası sonuçlar merak edilirken ChatGPT'nin maç için yaptığı skor tahmini dikkat çekti.

YAPAY ZEKADAN 2-1'LİK GALİBİYET TAHMİNİ

ChatGPT, Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasına ilişkin değerlendirmesinde sarı-kırmızılı ekibi galibiyete daha yakın gördü. Yapay zekanın skor tahmini Galatasaray 2-1 Stuttgart oldu.

Tahminde Galatasaray'ın iç saha avantajının belirleyici olabileceği değerlendirilirken Stuttgart'ın da gol bulabileceği, çekişmeli bir mücadele beklendiği ifade edildi.

OPTA DA GALATASARAY'I FAVORİ GÖSTERDİ

Futbol veri analiz şirketi Opta'nın karşılaşma öncesinde yaptığı simülasyonlarda da Galatasaray galibiyete daha yakın taraf olarak gösterildi.

Opta'nın analizine göre sarı-kırmızılıların kazanma ihtimali yüzde 43,4 olarak hesaplanırken Stuttgart'ın galibiyet olasılığı yüzde 33, beraberlik ihtimali ise yüzde 23,6 olarak belirlendi. Ancak Opta'nın bu oranları maçın kesin skorunu değil, üç olası sonucun gerçekleşme ihtimalini ortaya koyuyor.

GÖZLER OSIMHEN VE BARIŞ ALPER'DE

ChatGPT'nin değerlendirmesinde Galatasaray'ın hücum hattındaki Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz, gol beklentisi açısından öne çıkan isimler oldu. Sarı-kırmızılıların taraftar desteğini de arkasına alarak rakip kalede etkili olabileceği değerlendirilirken Stuttgart'ın gol bulma ihtimali de göz ardı edilmedi.

KRİTİK MÜCADELE SAAT 20.45'TE

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması bu akşam saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak Avrupa'daki yoluna üç puanla devam etmeyi hedefliyor.