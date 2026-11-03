Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi

ABD'de ara seçimler için seçmenler sandık başına giderken Başkan Donald Trump, Fox News'in Fox and Friends programında İsrail'e sağlanan askeri yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, "İsrail'e ödeme konusuna gelince, Bibi Netanyahu ile yılda 4 milyar dolar verdiğimiz bir anlaşmamız vardı. Aylar önce bunu durdurmak üzere anlaştık. Bu yılın sonuna kadar İsrail'e ödeme yapmayacağımız konusunda zaten mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN ARTIK BU YARDIMA İHTİYACI YOK"

İsrail'in ABD'nin mali desteğine artık ihtiyaç duymadığını belirten Trump, bazı Demokratların ve sol görüşlü siyasetçilerin İsrail'e sağlanan askeri yardımları Cumhuriyetçilere yönelik eleştirilerinde kullandığını söyledi.

Trump, İsrail'e yönelik yıllık askeri yardım ödemelerinin 2026 yılı sonunda durdurulacağını açıkladı.

"İHTİYAÇ DUYARLARSA YARDIM EDECEĞİZ"

ABD Başkanı, mevcut ödemelerin sona ermesinin İsrail'e sağlanan bütün desteklerin kesileceği anlamına gelmediğini belirtti.

Trump, "Eğer gerçekten ihtiyaçları olsaydı, devam etmesini söylerdim. İhtiyaç duyarlarsa İsrail'e yardım edeceğiz" dedi.

İsrail'in ABD'den silah satın almaya devam edebileceğini de vurgulayan Trump, "İstedikleri silahları satın alma seçeneğine sahip olacaklar" ifadelerini kullandı.

"İRAN'I DÜN GECE VURDUK"

Öte yandan Trump dün gece Keşm Adası'na ABD tarafından saldırı yapıldığını doğruladı. Trump, "İran'ı dün gece vurduk" dedi.

ABD Başkanı, İran konusunda ara seçimlerin ardından nasıl bir aksiyon alınacağına dair soruya, "Amacım çok sayıda insanı öldürmek değil ama mecbur kalırsak bunu yapmak zorunda kalacağız. Ancak amacım bu değil." yanıtını verdi.