Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı - Son Dakika
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Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı

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Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı
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Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı
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SPOT: Hull City maçını izlemek için stadyuma giden YouTuber Arda Pazır ve beraberindeki Türk gezgin, tribünde Acun Ilıcalı ile karşılaştı. Ilıcalı'nın yanına giderek sohbet eden ikili, daha sonra VIP locaya geçti. Ilıcalı'nın "Bir yemek yedireceğiz. Manyak mısın abi, Türk Türk'ü yakalamış. Bizde biliyorsun adettir." sözleri ise dikkat çekti.

İngiltere'de Hull City maçını izlemeye giden YouTuber Arda Pazır ve beraberindeki Türk gezgin, kulübün sahibi Acun Ilıcalı ile karşılaşınca beklemedikleri bir deneyim yaşadı. Maça bilet alarak giren Pazır, tribünde Ilıcalı'yı fark edince yanına giderek sohbet etmeye başladı. İkilinin karşılaşması samimi anlara sahne oldu.

TRİBÜNDEN VIP LOCAYA GEÇTİLER

Hull City karşılaşmasını tribünden takip etmek için stadyuma gelen Arda Pazır, Acun Ilıcalı ile sohbetinin ardından VIP locaya geçti. Maçı izlemek için bilet alan YouTuber'ın locaya geçmesi, karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

"TÜRK TÜRK'Ü YAKALAMIŞ"

Acun Ilıcalı, Türk gezginlerle sohbeti sırasında misafirperverliğini esprili sözlerle dile getirdi. Ilıcalı, "Bir yemek yedireceğiz. Manyak mısın abi, Türk Türk'ü yakalamış. Bizde biliyorsun adettir." ifadelerini kullandı.

Ilıcalı ile Türk gezginler arasında geçen samimi diyalog ve tribünden VIP locaya uzanan karşılaşma, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Acun IlıcalıYemek TarifiHull CitySporSon Dakika

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SON DAKİKA: Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı - Son Dakika
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