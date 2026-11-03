Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı

İngiltere'de Hull City maçını izlemeye giden YouTuber Arda Pazır ve beraberindeki Türk gezgin, kulübün sahibi Acun Ilıcalı ile karşılaşınca beklemedikleri bir deneyim yaşadı. Maça bilet alarak giren Pazır, tribünde Ilıcalı'yı fark edince yanına giderek sohbet etmeye başladı. İkilinin karşılaşması samimi anlara sahne oldu.

TRİBÜNDEN VIP LOCAYA GEÇTİLER

Hull City karşılaşmasını tribünden takip etmek için stadyuma gelen Arda Pazır, Acun Ilıcalı ile sohbetinin ardından VIP locaya geçti. Maçı izlemek için bilet alan YouTuber'ın locaya geçmesi, karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

"TÜRK TÜRK'Ü YAKALAMIŞ"

Acun Ilıcalı, Türk gezginlerle sohbeti sırasında misafirperverliğini esprili sözlerle dile getirdi. Ilıcalı, "Bir yemek yedireceğiz. Manyak mısın abi, Türk Türk'ü yakalamış. Bizde biliyorsun adettir." ifadelerini kullandı.

Ilıcalı ile Türk gezginler arasında geçen samimi diyalog ve tribünden VIP locaya uzanan karşılaşma, ortaya renkli görüntüler çıkardı.