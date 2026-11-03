ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
Haber Videosu

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD’deki ara seçimlerin Başkan Donald Trump açısından kritik bir dönüm noktası olacağını belirtti. Canlı yayında son gelişmeleri aktaran Sural, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu kaybetmesine kesin gözüyle bakıldığını, Senato yarışında ise Demokratları zorlu bir mücadelenin beklediğini söyledi.

ABD'de milyonlarca seçmen, Kongre'nin yeni yapısını belirleyecek ara seçimler için sandık başına giderken, Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD'deki seçim atmosferini, son anketleri, kritik eyaletlerdeki yarışları ve Washington kulislerinde konuşulan gelişmeleri Melis Yaşar'a değerlendirdi. Sural, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu kaybedeceğine kesin gözüyle bakıldığını belirtirken, Senato yarışının ise çok daha çekişmeli geçeceğine dikkat çekti.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE DEMOKRATLARIN ÜSTÜNLÜK KURMASI BEKLENİYOR

ABD'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı için seçim yapılıyor. Mecliste çoğunluğu elde edebilmek için en az 218 sandalyeye ulaşılması gerekiyor. Senato'da ise 100 sandalyenin 35'i için seçmenler oy kullanıyor.

Washington'daki seçim atmosferini değerlendiren Rona Doğan Sural, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu kaybetmesinin beklendiğini söyledi. ABD siyasi tarihinde başkanın mensubu olduğu partinin ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde sandalye kaybetmesinin sık karşılaşılan bir durum olduğunu hatırlatan Sural, son 20 ara seçimde yalnızca iki başkanın partisinin sandalye sayısını koruyabildiğini, diğer 18 seçimde ise kayıp yaşandığını ifade etti.

Sural, bu tarihsel tabloya ve mevcut anketlere işaret ederek, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesine kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

SENATO YARIŞINDA GÖZLER KRİTİK EYALETLERDE

Temsilciler Meclisi'nin aksine Senato'daki yarışın daha zorlu geçmesi bekleniyor. Sural, Cumhuriyetçilerin özellikle Senato'daki çoğunluğu korumak istediğini vurgulayarak Alaska, Ohio, Michigan, Teksas, Maine, Iowa ve Kansas gibi eyaletlerdeki yarışların yakından takip edildiğini söyledi.

Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Teksas'ta dahi Demokratların kazanma ihtimalinin anketlerde gündeme geldiğini belirten Sural, 1988'den bu yana eyaletten Demokrat bir senatör çıkmadığına dikkat çekti. Kansas'ın da Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerden biri olduğunu hatırlatan Sural, buradaki yarışın da dikkat çekici olduğunu kaydetti.

ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor

Senato'daki mevcut dağılıma ilişkin bilgi veren Sural, Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyeye sahip olduğunu belirtti. Demokratların Senato'da çoğunluğu elde edebilmesi için en az 6 eyalette başarı sağlaması ve mevcut sandalyelerini de koruması gerektiğini söyledi.

Sural, Demokratların beş eyalette kazanması ve Senato'daki dağılımın 50-50 eşitliğe gelmesi durumunda başkan yardımcısının eşitliği bozma oyunun Cumhuriyetçilere avantaj sağlayacağını ifade etti. Bu nedenle Senato'da Demokratların işinin Temsilciler Meclisi'ne kıyasla daha zor olduğunu dile getirdi.

TRUMP'IN VAATLERİ SEÇMEN TERCİHİNİ ETKİLİYOR

ABD'deki seçim atmosferini değerlendiren Sural, son iki yılda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin seçmen davranışında etkili olduğunu söyledi. Enflasyon, benzin fiyatları, İran'la yaşanan savaş, sağlık harcamalarının yüksekliği, kürtaj tartışmaları ve göçmen politikalarının seçmenin gündemindeki önemli başlıklar olduğunu belirten Sural, Trump'ın başkanlık öncesinde verdiği vaatlerle son iki yılda yaşananlar arasında fark bulunduğu yönündeki değerlendirmelerin öne çıktığını aktardı.

Demokrat seçmenlerin sandığa gitme eğiliminin daha yüksek olabileceğini kaydeden Sural, Cumhuriyetçi seçmenlerin bir bölümünün ise tepkisini sandığa gitmeyerek gösterebileceğini ifade etti.

TRUMP KONGRE'NİN İKİ KANADINI DA KAYBEDEBİLİR Mİ?

Trump'ın Kongre'deki çoğunluğu kaybetme ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sural, Temsilciler Meclisi için beklentinin oldukça net olduğunu söyledi.

Sural, Trump'ın da Temsilciler Meclisi'nin kaybedilebileceğine ilişkin açıklama yaptığını hatırlatarak, ABD Başkanı'nın böyle bir durumda önüne gelen düzenlemeleri veto edebileceğini söylediğini aktardı.

Senato'da ise sonucun seçmen katılımına ve kritik eyaletlerdeki yarışlara bağlı olduğunu belirten Sural, Demokratların çoğunluğu elde etmesinin daha güç olduğunu dile getirdi.

ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor

TRUMP'I ÖNÜMÜZDEKİ İKİ YILDA NE BEKLİYOR?

Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğu kaybetmesi halinde Trump'ın önümüzdeki iki yıl boyunca daha zorlu bir siyasi süreçle karşı karşıya kalabileceğini belirten Sural, mevcut durumda Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğa sahip olması nedeniyle yönetimin karar alma ve atama süreçlerinde daha rahat hareket edebildiğini söyledi.

Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesi durumunda bütçe görüşmeleri, yasa teklifleri ve başkanın önüne gelecek düzenlemelerde Trump'ın daha fazla muhalefetle karşılaşabileceğini ifade eden Sural, Kongre'deki güç dağılımının değişmesinin Beyaz Saray'ın hareket alanını daraltabileceğine işaret etti.

Demokratların çoğunluğu kazanması halinde Trump hakkında yeni soruşturmaların ve azil girişimlerinin de gündeme gelebileceğini belirten Sural, ancak azil sürecinin tamamlanmasının oldukça zor olduğunu söyledi. Bunun için Senato'da üçte iki çoğunluğun sağlanması gerektiğini hatırlatan Sural, Demokratların sandalye kazanmasının tek başına Trump'ın azledilmesi için yeterli olmayacağını kaydetti.

SEÇİM SONUÇLARININ NETLEŞMESİ GÜNLER SÜREBİLİR

Sural, seçim sonuçlarının aynı gün kesinleşmeyebileceğine de dikkat çekti. Eyaletler arasındaki saat farkları, posta yoluyla kullanılan oylar ve olası yeniden sayım süreçlerinin sonuçların açıklanmasını geciktirebileceğini belirten Sural, özellikle oy farkının çok az olduğu eyaletlerde itirazların ve yeniden sayımların gündeme gelebileceğini ifade etti.

Seçim sonuçlarının Trump'ın siyasi geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olacağını belirten Sural, Temsilciler Meclisi'nde Demokratların üstünlük kurmasının beklendiğini, Senato'daki çoğunluk mücadelesinin ise daha belirsiz olduğunu vurguladı.

Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdiTrump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladıTrump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı Trump seçim telaşındayken Tahran'da dikkat çeken afişlerTrump seçim telaşındayken Tahran'da dikkat çeken afişler Trump'ı "topal ördek" yapabilecek seçim! Türkiye’yi nasıl etkileyecek? CAATSA ve F-35 detayıTrump'ı "topal ördek" yapabilecek seçim! Türkiye’yi nasıl etkileyecek? CAATSA ve F-35 detayı Michigan sandık başında! Kazanırsa ABD Senatosunun ilk Müslüman üyesi olacakMichigan sandık başında! Kazanırsa ABD Senatosunun ilk Müslüman üyesi olacak
Amerika Birleşik DevletleriRona Doğan SuralDonald TrumpWashingtonSeçimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
Yürümeye mecali yok Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti Yürümeye mecali yok! Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi İşte kazanan Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi! İşte kazanan
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
Real Madrid’de Arda Güler şoku Kadroya alınmadı Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Fenerbahçe’den ayrılacak mı Dirk Kuyt’tan açıklama Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklama
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
Kasımpaşa’dan şaşırtan karar Fenerbahçe’den para istemiyor Kasımpaşa'dan şaşırtan karar! Fenerbahçe'den para istemiyor
Motosiklet tamircilerine operasyon 3 kişi gözaltına alındı Motosiklet tamircilerine operasyon! 3 kişi gözaltına alındı
2027’de memur maaşları ne olacak Bakan Işıkhan’dan açıklama var 2027'de memur maaşları ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama var
Berdan Mardini, öğretmen eşinden boşandı Berdan Mardini, öğretmen eşinden boşandı
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ’dan AK Parti’ye sürpriz ziyaret Ünlü şarkıcı Emre Altuğ'dan AK Parti'ye sürpriz ziyaret
Emre Belözoğlu’nun Aziz Yıldırım’ı ağlatan sözleri yeniden gündemde Emre Belözoğlu'nun Aziz Yıldırım'ı ağlatan sözleri yeniden gündemde
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin yeni hocasını açıkladı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Bu illerde oturanlar dikkat Bakanlık harita paylaşıp uyardı Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar Sonrası şaşırttı Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı
18:09
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar Sonrası şaşırttı
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı
18:07
Bu illerde oturanlar dikkat Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
17:20
Kasımpaşa’dan şaşırtan karar Fenerbahçe’den para istemiyor
Kasımpaşa'dan şaşırtan karar! Fenerbahçe'den para istemiyor
17:11
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
16:57
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
16:34
Real Madrid’de Arda Güler şoku Kadroya alınmadı
Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
16:21
Liverpool’un İstanbul yolculuğu başladı Kadıköy’e yaralı geliyorlar
Liverpool'un İstanbul yolculuğu başladı! Kadıköy'e yaralı geliyorlar
16:20
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu 100 kişi gözaltına alındı
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı
16:07
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
16:05
Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi İşte kazanan
Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi! İşte kazanan
15:46
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim
Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
15:42
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
15:33
Yürümeye mecali yok Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti
Yürümeye mecali yok! Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
14:44
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
14:18
Trump için kritik sınav ABD’de oy verme işlemi başladı
Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 18:54:59. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android