Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk RAMS Park'ta gerçekleştirildi - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk RAMS Park'ta gerçekleştirildi

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Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk RAMS Park\'ta gerçekleştirildi
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RAMS Park’ta oynanan Galatasaray-Stuttgart maçında top toplayıcı görevini Galatasaray Kadın Futbol Altyapısı’ndan oyuncular üstlendi. Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez böyle bir uygulama yapıldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart takımını 2-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

KADIN ALTYAPI OYUNCULARI TOP TOPLAYICI OLDU

Galatasaray-Stuttgart maçında saha kenarında top toplayıcı olarak sarı-kırmızılı kadın futbol takımı altyapı oyuncuları görev yaptı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE İLK

Sarı-kırmızılı kulüp, saha kenarında top toplayıcı görevini kadın futbol şubesinden altyapı oyuncularına vererek bir Şampiyonlar Ligi maçında ilki gerçekleştirdi. Böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez böyle bir uygulama yapıldı.

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