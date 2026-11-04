Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu - Son Dakika
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Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu

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Sergen Yalçın\'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart takımını Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı. A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın genç futbolcu hakkında geçmişte yaptığı sert değerlendirmeler, yeniden gündem oldu. İşte detaylar...

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla adından söz ettiren genç yıldızı Aleksey Batrakov hakkında  geçmişte yaptığı değerlendirmeler yeniden gündeme oturdu. 

SERGEN YALÇIN'DAN BATRAKOV YORUMU

Sergen Yalçın'ın, genç futbolcu Batrakov'un Şampiyonlar Ligi seviyesinde maçı kazandıracak profil olmadığını savunduğu ortaya çıktı. 

Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MAÇ KAZANDIRACAK MODEL DEĞİL''

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında RAMS Park'ta oynanan Stuttgart mücadelesinde 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren Batrakov'un oyun tarzını eleştiren Yalçın, "Ben çok beğenmiyorum. Öyle 25-30 milyon Euro verilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Batrakov 10 numara değil, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde maç kazandıracak bir model hiç değil." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. 

Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu

4 GOLLE ZİRVEDE

Sergen Yalçın'ın bu değerlendirmeleri; Batrakov'un Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Lille ve son olarak 2 gol atıp tarihe geçerek gol krallığında zirveye yerleştiği Stuttgart maçlarının ardından yeniden gündem oldu.  

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    Yorumlar (1)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Bu sergen milli takımı çok geri götürecek maalesef 0 0 Yanıtla
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